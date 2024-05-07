Рынок труда в Украине – где и какую работу проще найти, сколько заплатят

С зарплатой заметили одну тенденцию

В Украине фиксируется нехватка рабочих рук и дефицит на рынке труда. Это заметно и по числу вакансий, выставляемых работодателями, число которых только растет.

Так, по данным сервиса поиска работы Work.ua в апреле работодателями были размещены 111 095 вакансий, что является рекордным показателем после 24 февраля 2022 года. Причем в 14 областях число размещенных вакансий сравнялось с довоенным.

Где лучше всего искать работу

Что до потребностей в рабочих руках, то самый большой рост вакансий зафиксирован в Ровенской (+11%), Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Житомирской областях (по +10%). Что до вакансий, то больше всего шансов найти работу в таких сферах как:

сфера обслуживания – 20 427 (+15% вакансий к марту);

рабочие специальности, производство – 18 996 вакансий, +10%;

продажа, закупка — 14 435, +1%;

розничная торговля – 13 352, +12%;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 11 556, +18%;

логистика, состав, ВЭД — 10 778, +10%;

администрация, руководство среднего звена – 9 805, +5%;

транспорт, автобизнес — 8 948, +10%;

бухгалтерия, аудит – 7 722, +5%;

медицина, фармацевтика – 7 686, +5%.

При этом тяжелее будет найти работу из-за высокой конкуренцию в Киевской, Винницкой, Харьковской, Львовской и Волынской областях, но все же в апреле она чуть ниже чем в марте. Исключение — Харьковщина, где конкуренция не изменилась, и количество вакансий не возросло. Самую низкую конкуренцию же по-прежнему фиксируют в Черновицкой, Закарпатской, Херсонской областях.

В какой отрасли лучше всего искать работу

Еще хуже приходится IT-специалистам — на одну вакансию за должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера соревнуются более 100 соискателей.

Зарплата не растет, но в ВСУ платят больше всего

В апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн., уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне. Такая же ситуация и в пяти областях-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты во Львовской (20 000 грн.), Одесской (20 000 грн.), Днепропетровской (19 000 грн.) и Харьковской области (18 000 грн.). В Киевской области наблюдается минимальный рост средней зарплаты на 100 грн до 22 500 грн.

Но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше выросли зарплаты в вакансиях в категориях:

недвижимость – 40 000 грн, +7% к марту;

транспорт, автобизнес — 27 500 грн, +6%;

телекоммуникации и связь – 22 000 грн, +5%;

маркетинг, реклама, PR – 24 000 грн, +4%;

розничная торговля – 16 500 грн, +3%;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 18 000 грн, +3%;

логистика, склад, ВЭД – 19 000 грн, +3%.

Как менялось количество вакансий за время войны

В четырех категориях средний размер зарплаты, напротив, уменьшился:

топ-менеджмент, руководство высшего звена – 36 500 грн, -9% к марту;

страхование — 24 700 грн, -1%;

финансы, банк — 16 840 грн, -1%;

юриспруденция – 19 500 грн, -1%.

Высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков и т.д. За время кампании военного рекрутинга с декабря 2023 года на Work.ua Силы обороны Украины разместили 4170 вакансий от 599 подразделений.

В целом мобилизация в ряды ВСУ весьма заметно повлияла на рынок труда в столице. В таких отраслях экономика как строительство, транспорт, логистика, производство в Киеве ощущается заметный дефицит рабочих рук.