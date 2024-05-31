Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, чи завадить судимість Трампу знову стати президентом

У США суд присяжних визнав винним Дональда Трампа у справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс за її мовчання про зв’язки з ним. Попри це, я думаю, що Трамп продовжить брати участь у виборах президента. Але за час, що залишився, йому потрібно розв'язати три завдання.

Перше – переконати донорів, щоб ті продовжили фінансувати його кампанію, попри звинувачення.

Друге – переконати виборців, які вагаються, що саме він – правильний кандидат, а вирок – політично мотивований (як він це і намагається робити).

Третє – переконати Республіканську партію до з’їзду у липні висунути саме його єдиним кандидатом. Щоб не було жодного внутрішньопартійного бунту поміркованих, які можуть бути проти висування кандидатом засудженої людини.

Якщо Трамп упорається – у нього будуть шанси на висування та обрання, попри обвинувальний вирок. Якщо ні – програє.

Щодо Байдена, я не вірю, що він зніметься на користь Мішель Обами, як про це писали деякі медіа. Мені здається, що це було б ризиковано.

По-перше, не всі у Демпартії сприймають сімейство Обама. По-друге, сама Мішель поки що не висловлювала президентських амбіцій. По-третє, вже пізно перебудовувати виборчу програму під іншого кандидата. Гроші донорів зібрано під Байдена. Під нього ж збудовано кампанію, сформовано штаб. Отже, саме Байден, швидше за все, братиме участь у виборах, розкручуючи тепер ще й нову ідею. А саме, що його головний опонент (Трамп) – погана людина, з негативним моральним виглядом, та ще й засуджена.

На російсько-українську війну ситуація у США не вплине. Формовані рамки переговорів не залежатимуть від президента США.

Ані Байден, ані Трамп помітно не відрізняються в плані бачення кінця війни в Україні. І республіканці, і демократи вважають, що війна перейшла у тривалу фазу. І що рано чи пізно Україна та Росія вийдуть на необхідність укладати угоду про тимчасове припинення вогню.

Тож для нас навряд чи щось змінять результати виборів у США. Можуть змінюватись підходи, методи ведення переговорів, але не загальна логіка.