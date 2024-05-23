Бывшая противница Трампа поддержит его на выборах в США: обнародована причина

Хейли обратилась к избирателям и поблагодарила их за поддержку ее кандидатуры, даже после того, как она выбыла с гонки

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли будет поддерживать кандидата в президенты США Дональда Трампа выборах в 2024 году. При этом она сказала, что Трамп не был для нее идеальным президентом в важных вопросах, включая внешнюю политику, иммиграцию и экономику.

Действующего американского лидера Джо Байдена Хейли и вовсе считает "катастрофой". Об этом пишет CNN.

"Поэтому я буду голосовать за Трампа", — сказала Хейли.

Также бывший губернатор добавила, что Трамп поступил бы "разумно", если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за нее и продолжают ее поддерживать, а не считал, что они просто проголосуют за него.

Никки Хейли обратилась к избирателям и поблагодарила их за поддержку ее кандидатуры, даже после того, как она выбыла с гонки.

Стоит подчеркнуть, что ранее, во время праймериз, Никки Хейли резко высказалась насчет перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии. Она названа такой сценарий"самоубийством" для США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 марта 2024 года Никки Хейли официально сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки на пост президента Соединенных Штатов Америки.