"Он хочет быть президентом-лузером?": Зеленский раскритиковал "мирный план" Трампа

Победа Путина в Украине станет началом конца для Соединенных Штатов

План экс-президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине, заставив Украину пойти на уступки российским террористам, опасен для всего мира. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, а дальше пойдет с войной на страны НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian. Он отметил, что вероятная договоренность Трампа с диктатором не остановит ни войну, ни Путина.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США?", – возмутился украинский президент.

Зеленский добавил, что в случае, если Путин победит, президент США будет выглядеть слабым лидером, а США – слабой страной, которая не поддерживает союзников. Это станет началом конца для Соединенных Штатов и мирового порядка.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не такой большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", – резюмировал он.

Отметим, ранее Зеленский уже говорил, что в случае, если план экс-президента США Дональда Трампа о завершении российского вторжения в Украину предусматривает только сдачу территорий, то это "примитивный план". Украина не может рисковать жизнью людей.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что Трамп, в случае победы на выборах, намерен заставить Украину отказаться от части территорий. У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали прибегать к конкретике относительно его реальных планов.