Гости войдут и удивятся, чем пахнет дом: что положить на батарею
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Интенсивность аромата зависит от температуры, количества листьев и размера комнаты
Несколько сухих лавровых листьев на теплом радиаторе помогут наполнить комнату мягким пряным ароматом. Под воздействием тепла они постепенно выделяют ароматические вещества, а при определенных условиях запах может сохраняться несколько дней.
Такой способ ароматизации дома описывает Jutarnji.hr. Он пригодится зимой, когда окна чаще закрыты, отопление работает большую часть дня, а воздух в квартире застаивается.
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Сначала нужно дождаться, пока радиатор нагреется, а затем разложить несколько сухих листьев на умеренно теплой поверхности или положить их в подходящую жаропрочную посуду. Лавр будет постепенно прогреваться и отдавать аромат без свечей, электрических распылителей и дополнительных средств.
Другой вариант – жаропрочная емкость с водой и лавровыми листьями, если радиатор подходит для такого использования. Емкость должна стоять устойчиво, а листья не должны касаться слишком горячих деталей или электрических обогревателей. Когда аромат ослабнет, листья заменяют свежими сухими.
Лавр способен замаскировать отдельные запахи после приготовления пищи или длительного пребывания в закрытой комнате. Для поддержания качества воздуха при этом нужны регулярное проветривание и уборка.
Как сообщал "Телеграф", сухие травы в небольшом тканевом мешочке возле теплого радиатора также постепенно наполнят комнату легким природным ароматом.