Политтехнолог Алексей Голобуцкий проанализировал судебные дела времен "Евромайдана" и указал на несправедливость следствия в отношении Игоря Коломойского

У нас реально проблема с атрибутами суверенного государства. Это я не об отгрызенных оккупантами территории, а об ином обязательном атрибуте независимого государства – рабочей независимой судебной системе.

Две недели назад, 24 мая 2024 года, Шевченковский суд столицы закрыл дело о разгоне мирных участников "Евромайдана" — акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года — "в связи с истечением срока давности дела". С подозреваемых сняли все обвинения и отменили арест с их имущества. К примеру, прежнее имущество Януковича, Азарова и Пшонки было продано еще в 2015 году:

дом Александра Януковича на набережной Оболони ($10 млн, продано приближенному к семье человеку, 2015 год);

дом Николая Азарова на Печерских холмах, возле ботанического сада (до $15 млн, продано приближенному к семье Азаровых человеку, 2015);

дом Пшонки со свежим ремонтом сейчас продается на ОЛХ ($0,5 млн);

база отдыха любовницы Януковича продолжает работать и принимает детей (уставный капитал 100 млн. гривен).

Но дело "Евромайдана" — дело сугубо нашего достоинства, никто из нас за это не спросит, только стыдно будет, и то не всем. А вот за другое дело того же периода – не закрытое, а как раз открытое из-за истекшего срока давности, буквально за месяц до дедлайна, — у нас гарантированно спросит минимум международный суд по правам человека, а вероятно и не он один.

Это я о деле Коломойского того же 2013 года, которое рассматривает тот же судья, спустивший убийство и избиение майдановцев на тормозах и отпустивший с Богом Януковича, Азарова и остальных. Дело, рассматриваемое в том же судебном зале. Только, очевидно, в одном случае "намекнули на приятное" за закрытие дела, а во втором, наоборот, — за открытие и поддержание дела в активном состоянии любыми экзотическими способами.

Это длится с августа 2023 года. Офис генерального прокурора: есть подозрение, что кто очень влиятельный просто попросил "что-то сделать" относительно Коломойского. Это "нечто" превращается в открытие двух уголовных производств. В один день. Одно расследует БЭБ, другое – Национальная полиция. Через две недели после начала расследования детективы БЭБ собирают кое-как первое подозрение и отправляют Коломойского в СИЗО. На скорую руку слепленного подозрения хватило на те же две недели, после чего оно развалилось с концами. Пришлось БЭБ собирать второе подозрение – о "пропавших 5,7 млрд грн наличных" из "Привата" в период Революции достоинства. 12 грузовиков наличных, которых никто не видел, ни один аудит исчезновения не обнаружил, никакие годовые отчеты не зафиксировали в течение 10 лет.

Однако если нужно держать дело и держать фигуранта в СИЗО – значит надо. Придется обходиться без доказательств, без фактов, без документов… Более того – придется прямо игнорировать свидетельства (аудиторов и менеджмента), что ничего подобного не было зафиксировано. Зато в августе 2024-го удастся отметить первую годовщину этого следствия "из ничего".

За этот период 51 работник правоохранительных органов потребили несколько десятков миллионов гривен зарплат и никаких более-менее приличных доказательств вины не собрали. Что не помешало судьям каждый раз продолжать арест Коломойского. И за первое, и за второе мы еще заплатим грубые деньги, как только дело доберется до международных судов. Ибо они нашей "политической необходимости" в качестве аргумента не принимают.

Хотя для полноты торжества абсурда есть параллельное дело – та, которой занимается не БЭБ, а Нацполиция ("организация заказного убийства" — вдруг нашелся "потерпевший" из Крыма, который в мае 2024 года вспомнил, как 21 год назад (!) его избили в Феодосии – в 2003-м; а накануне ему якобы "угрожал Коломойский"). И там срок тухлости уже не 10 лет, а 21.

Но судьям не помешало ни это, ни то, что виновники почти 20 лет назад были успешно найдены, осуждены и выпущены после отсидки, кто-то уже и похоронен после смерти от старости и болезней. А подозрения в том, что этот прокурор недоработал и не добрался до Коломойского, разбиваются о личность того прокурора: погибшего во время защиты ДАП (Донецкого аэропорта, та покоцаная бетонная башня на символике) "киборга".

Однако в мае 2024-го судьи Печерского суда приняли версию следствия и арестовали Коломойского еще раз — "за подстрекательство к организации заказного убийства" 21 год назад (напомню, "жертва заказного убийства" – не труп, а вполне живой, буквально пару месяцев назад давал "свидетельство"). Теперь, когда дежурный судья решит, что следствие БЭБ (по которому Коломойский уже 10 месяцев в СИЗО) "пустое" и закроет его, все равно Коломойский останется в СИЗО. Ибо избиение в Феодосии 21 год назад.

Это уже судейская сноровка 80lvl: когда нужно, 10 лет – это "срок давности", а когда не нужно, то и 10, и 21 год – никакого срока давности. Пусть речь идет фактически об избиении, формально натянуто "покушение на заказное убийство", но даже так это не та группа преступлений, которая без срока давности. Это не окупантов и Бучу.

Хотя вот как раз расстрел Майдана – вполне преступление против нации, там "завершение срока давности" звучит цинично и абсурдно. Остается верить, что государство Украина к этому делу уже вернется и поставит точку хотя бы заочно и посмертно по отношению к виновникам. Но это будет точно не при этих судьях и не при этой судебной системе.

С которой нам действительно что-то нужно делать, потому что это уже никуда не лезет. Возможно, поможет и "дело Коломойского" — когда даже при очень "аргументированной просьбе" у судей не останется инструментов для поддержания дел в активном состоянии, адвокаты выиграют международный суд или несколько и наши суды начнут хоть немного трясти хотя бы извне.

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Да, в Америке возникают и еще более давние дела – но те дела обычно веселее – о сексе, горничных, порнозвездах и актрисах. И основаны все же на реальных событиях, а не на казенной фантазии тех, кого очень попросили "что-нибудь придумать".