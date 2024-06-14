Снова плачется и лжет: семь самых громких заявлений Путина с последнего выступления

Собрали для вас подборку циничных и лживых заявлений российского диктатора

Российский "президент" Владимир Путин в выступлении 14 июня назвал условия для переговоров с Украиной и снова заговорил, что РФ обманули. В своей речи он упомянул наступление российской армии на Киев и прокомментировал потенциальную войну с Европой.

Кремлевский диктатор зачитал свою странную речь в Министерстве иностранных дел РФ (МИД), ранее его выступление анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Телеграф" собрал подборку самых громких заявлений Путина.

Россия "хотела договариваться"

Путин заявил, что РФ не признавала "независимость" оккупированных ею же в 2014 году территорий Донецкой и Луганской областей, потому что "хотела договориться". Но ее "обманули". Россия якобы выполняла "Минские договоренности", а Запад отказался это делать.

"Просто надули нас, в очередной раз обманули", — плачется Путин.

РФ "не собиралась захватывать Киев"

Российский диктатор сказал, что Вооруженные силы РФ не собирались штурмовать украинскую столицу. Вроде бы не было такого политического решения. А то, что происходило в феврале-марте 2022 года Путин цинично назвал "операцией по принуждению к миру".

"Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру", ― выдал Путин.

Путин угрожает Западу из-за конфискации активов

Кремлевский диктатор назвал конфискацию активов "воровством". Он угрожал, что за изъятые деньги "накажет" Запад.

"Кража российских активов на Западе не останется безнаказанной", ― сказал Путин.

Россия "не собирается нападать на Европу"

"Президент" РФ в выступлении много говорил о Западе, НАТО и агрессии Вашингтона. Также он угрожал Западу из-за конфискации активов, а затем цинично заявил, что нападать на Европу не будет.

"Заявления о том, что Россия нападет на Европу ― абсолютный бред", ― сказал Путин.

После этого диктатор заявил, что Европе "нужно дружить" с РФ. И якобы "Москва к этому готова".

"Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова", — сказал кремлевский диктатор.

Путин назвал зверства российских солдат в Буче "провокацией"

Одно из самых циничных заявлений хозяина Кремля касается трагедии, которую увидел весь мир. Именно когда освободили Бучу, то международное сообщество поняло, кто такие россияне.

Путин цинично заявил, что это "украинская провокация". Вроде бы все еще было сделано, чтобы не договариваться с Россией о прекращении войны.

"Провокация в Буче требовалась Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ", ― сказал Путин.

Путин назвал Зеленского "нелегитимным" президентом Украины

Диктатор продолжает проталкивать свой тезис о "нелегитимности" Зеленского. Якобы президентский срок Владимира Александровича уже истек.

"Президентский срок избранного главы Украины истек. Легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами", ― размечтался Путин.

Вот только есть грубое несоответствие. Именно Путин является нелегитимным президентом РФ, потому что нечестно выиграл выборы. Легитимность Зеленского подтверждают в ЦИК Украины, ООН, Евросоюзе и большинстве стран мира.

Путин также заговорил, что считает Верховную Раду единственным легитимным органом. Ранее он уже говорил, что спикер ВРУ является законным лидером Украины, но Стефанчук ему жестко ответил.

Странные заявления о саммите мира

Путин назвал Глобальный саммит мира в Швейцарии "уловкой". Якобы это событие специально проводят, чтобы подтвердить легитимность украинской власти.

"Конференция в Швейцарии по Украине — уловка, чтобы "пустить дискуссию по ложному следу", обозначить легитимность киевских властей", ― сказал Путин.

Отметим, что кремлевский диктатор также мечтал о выводе украинской армии с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем он хочет, чтобы ВСУ вышли за административные границы. Также Путин размечтался, что Украина откажется от вступления в НАТО.

Реакция соцсетей на заявления Путина

OSINT-исследователь Necro Mancer, настоящее имя которого неизвестно, высмеял бред российского диктатора. Он написал: "Мальчика Вову П. в очередной раз надули".

Украинцы в соцсетях написали, что думают о бреде Путина. Они писали, что у него растут аппетиты и "прогрессирует шиза".

"Телеграф" сообщал, что ранее Путин заговорил о переговорах с Украиной и назвал одно интересное условие. Громкое заявление он сделал во время визита к своему главному союзнику