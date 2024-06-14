Путин признался, сколько солдат РФ воюет в Украине, и призвал их не бояться умирать (видео)

Российский диктатор по-прежнему настаивает, что защищает Россию, воюя против Украины

Президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье, где пообщался с участниками программы "Время Героев" по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников так называемой "СВО". Он сделал несколько новых заявлений о войне в Украине и раскрыл количество российских солдат, которые сейчас воюют против нашей страны.

"Телеграф" собрал несколько важных заявлений российского диктатора. Так, по его словам, в Украине сейчас воюет больше полумиллиона солдат.

"У нас в зоне "специальной военной операции" почти 700 тысяч [человек]. Программа "Время Героев" рассчитана на тех, которые хотят, готовы, имеют базовую подготовку, чтобы претендовать на карьерный рост", — сказал Владимир Путин.

Также он прокомментировал не удавшееся наступление в Харьковской области. По его словам, Россия пошла на это чтобы, якобы, защитить прифронтовую Белгородскую область.

"Мы вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. Понятно, что глубина 10-18 метров не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения. Но все таки постепенно отодвигаем от наших крупных населенных пунктов эту угрозу. Действовать нужно аккуратно, постепенно", — отметил президент РФ.

В ходе беседы с военными российский диктатор заявил, что власти страны "любят участников СВО" и якобы "думают о них каждую минуту". Ведь именно от них, по его словам, зависит будущее России.

"Мы вас любим и считаем членами нашей большой семьи и это абсолютно нормально. Просто, когда вы там воюете, когда пули свистят, когда жизнь под угрозой, кто же об этом думает. А мы думаем каждую минуту о таких, как вы, как ваши бойцы", — заявил российский диктатор.

В добавок к этому он попытался сказать какую-то мотивирующую фразу, но получилось так себе. Путин заявил, что "жить нужно ради того, ради чего готов умереть". Все присутствующие хлопали Путину после этих слов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России в очередной раз заговорили о не легитимности Владимира Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Европа якобы утратила свою самостоятельность.