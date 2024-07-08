После обстрела россиянами "Охматдета" в ТЦК будут стоять очереди - Маси Найем
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Адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем поделился своими впечатлениями от атаки россиян на детскую больницу "Охматдет"
Разбирая завалы "Охматдет". Люди выстраивались в цепочку, чтобы передавать остатки "братской любви" на мусор. Бок о бок с полицией, военными, гражданскими. Здесь не было партий, не было срачей вроде тех, что в социальных сетях.
Пару раз я попытался вырвать тяжелый мешок со стеклом у дамы, но ее решительность (не дать это сделать) убила во мне остатки сексизма и мы дальше вместе передавали тяжелую дверь… дверь, остатки окон, детские игрушки, стекло.
На этажах сотни людей все собирают мусор. В некоторых кабинетах уже так чисто, что не очень-то веришь, что только что был взрыв.
Впервые после полномасштабного вторжения и снова так сильно захотел жить здесь среди украинцев. Ибо в оффлайне у нас есть единство. В оффлайне мы гораздо сильнее, чем кажется в онлайне.
Можете ехать, здесь еще много разбирать. Фрукты, вода и еда – есть. Возьмите строительные перчатки.
Я верю, что завтра в ТЦК будут стоять очереди. И верю, что нам не нужно будет в очередной раз напоминать донатить. И искать врагов среди своих.
Источник: пост Найема в Facebook
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