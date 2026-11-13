Не Вова и не Володя: как ласково называть Владимира по-украински

Имя имеет славянское происхождение и отдельную форму обращения

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Имена в украинском языке часто имеют несколько сокращенных и ласкательных форм, которые используют в семейном кругу и дружеском общении. Некоторые из них звучат необычно, но вполне естественно вписываются в украинскую языковую традицию.

О разнообразии вариантов одного из таких имен напомнил Адам Диденко в публикации в Threads. Он рассказал, как можно ласково и сокращенно называть Владимира, приведя целую подборку форм.

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Среди предложенных вариантов – Володимирко, Володась, Володасик, Володик, Володичок, Володенька и Володечка. Также в списке есть Вовасик и Вовуся.

Для Володимира упомянули формы Володимирко, Володась и Вовасик Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Что означает это имя

Володимир – имя славянского происхождения со значениями "тот, кто владеет в мире" и "великий своим владением". Его связывают с основами, означающими "владеть, иметь власть" и "мир, величие, слава". В украинской традиции закрепилась форма с корневым "о" – Володимир, в отличие от русского "Владимир".

Как сообщал "Телеграф", по-украински Артема можно называть Артемком и другими ласкательными формами.