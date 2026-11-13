Миллионы от государства – штрафы для "лосей": как участники тендеров "Укрнафты" избавляются от токсичного бизнеса

АМКУ официально установил сговор двух компаний, получавших государственные подряды

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Компании, которые годами зарабатывали сотни миллионов гривен на тендерах, накануне решения Антимонопольного комитета были синхронно переоформлены на "лосей". Теперь "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" оформлены на гражданку Таджикистана, на которую зарегистрировано более 140 компаний.

АМКУ установил, что ОООшки согласовывали свои действия во время государственных закупок, искажая результаты торгов. За это каждую компанию оштрафовали на 2,4 млн грн. Общая сумма штрафов составляет 4,8 млн грн.

"Телеграф" рассказывает о том, кто помогал "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" зарабатывать на государственных подрядах и почему они могут избежать ответственности.

Главное:

"УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" имели примерно 746 млн грн тендерных продаж. Среди заказчиков – ГСЧС, "Укрнафта", "Укрзализныця" и коммунальные предприятия.

Среди заказчиков – 10 ноября 2026 года АМКУ установил сговор компаний во время пяти торгов "Укрнафты" и "Укрзализныци" общей ожидаемой стоимостью 45,7 млн грн. Каждое предприятие оштрафовали на 2,41 млн грн, в целом – на 4,82 млн грн.

В мае 2026-го обе компании синхронно переоформили в гражданку Таджикистана; они получили общего директора и один юридический адрес.

"УМТК Трейд" фигурирует также в другом деле АМКУ – вместе с "Профимед Груп", которым сейчас руководит тот же директор.

В одном из тендеров после жалобы "УМТК Трейд" более дешевое предложение конкурента отклонили, а контракт заключили с самой компанией.

Заработали почти 750 млн грн: что известно о компаниях

"УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" годами специализировались на продаже спецодежды. Основными заказчиками были государственные учреждения (в том числе ГСЧС) и госкомпании ("Укрнафта" и "Укрзализныця"). Только за 2022-2024 годы объем их тендерных продаж, отраженных в открытых реестрах, составил около 746 млн грн.

Однако недавно "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" перестали участвовать в тендерах. По всей вероятности, реальные владельцы этого бизнеса сейчас используют юридические лица с другими названиями. Между тем Антимонопольный комитет уже установил нарушение конкурентного законодательства со стороны обоих предприятий.

10 ноября 2026 года АМКУ принял решение по делу №111/60/159-рп/к.25. Комитет установил, что "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" совершили антиконкурентные согласованные действия во время пяти торгов, проведенных "Укрнафтой" и "Укрзализныцей" в течение 2023-2024 годов. Общая ожидаемая стоимость этих закупок составила 45,7 млн грн. АМКУ пришел к выводу, что предприятия координировали свое поведение, фактически устраняя конкуренцию между собой.

В настоящее время изучили лишь несколько закупок, тогда как, например, компания "УМТК Трейд" успела принять участие более чем в 100 тендерах. Сколько еще связанных с этой фирмой компаний были участниками этих же тендеров, неизвестно.

В закупках, в отношении которых АМКУ установил нарушения, речь шла о поставках производственных костюмов, специальной рабочей одежды, в том числе для защиты от нефти, нефтепродуктов, статического электричества и механических воздействий.

Комитет установил, что компании действовали согласованно, создавая видимость конкуренции. Еще 16 сентября 2026 года АМКУ подготовил предварительные выводы, а 10 ноября принял окончательное решение о нарушении и наложении штрафов.

Но "Укрнафта" – только один из заказчиков этих компаний. И не исключено, что этим нарушения не ограничиваются.

Среди крупнейших заказчиков "УМТК Трейд":

ГСЧС – 224,9 млн грн;

"Киевводоканал" – 97,2 млн грн;

"Укргаздобыча" – 72,8 млн грн;

"Киевтеплоэнерго" – почти 54 млн грн.

К примеру, только на закупке теплоотражающей защитной одежды для пожарных в 2024 году фигурирует контракт на 89,6 млн грн. Еще 68 млн грн пришлось на летние рабочие костюмы для спасателей, более 26 млн грн – на зимние куртки.

"Кверт-Медиа" имеет гораздо меньшую историю государственных заказов. Компания участвовала в семи тендерах, а объем ее тендерных продаж за 2024 год составил 76,9 млн грн. Крупнейшим заказчиком была "Укрзализныця" – почти 49,8 млн грн.

Как связаны между собой компании. Инфографика "Телеграфа"

Среди других клиентов — "Укргаздобыча", "Укрпочта", "Николаевоблтеплоэнерго" и коммунальные водоканалы.

При этом оба предприятия работали на одном рынке, участвовали в одних и тех же закупках и формально имели разных собственников.

До мая 2026 года владельцем "УМТК Трейд" был Сергей Гончаренко. Ему же принадлежал контроль над компанией, а в отдельные периоды он занимал должность директора.

"Кверт-Медиа" принадлежала Евгению Шевченко, который также возглавлял предприятие. "Телеграф" проверил номер Шевченко в сервисе, позволяющем увидеть, как его записали контакты. И эти записи позволяют предположить, что номинальный владелец "Кверт-Медиа" работал менеджером "УМТК Трейд". Ведь его контакты записывали его номер чаще всего как "Евгений УМТК", "УМТК Трейд менеджер".

Как записан номер Евгения Шевченко

Однако в тендерах ОООшки выступали как два самостоятельных участника. Но после проведения закупок ситуация резко изменилась.

15 мая 2026 года основательницей "Кверт-Медиа" стала гражданка Таджикистана Карими Асолат Исматзода. А 26 мая на нее также оформили "УМТК Трейд".

Изменения не ограничились владельцами. Обе компании получили одного руководителя – гражданина Узбекистана Умиджона Тешабоева. Кроме того, предприятия переехали на один юридический адрес: Киев, ул. Светлицкого, 10.

То есть компании, ранее формально конкурировавшие за государственные заказы, в течение одиннадцати дней в мае 2026 года перешли к одной владелице – гражданке Таджикистана.

На Карими Асолат оформлено уже более 140 фирм, а на Умиджона Тешабоева – более 340. Вероятно, они "лоси" – иностранцы, используемые для оформления на них токсичных активов: компаний, которые фигурируют в уголовных производствах, имеют налоговые долги. Часто на таких "лосей" также "вешают" ОООшки, которые не хотят официально закрывать, потому что для этого нужно проходить ликвидационную налоговую проверку.

Еще одно дело АМКУ и общий руководитель

У "УМТК Трейд" уже есть история антимонопольного расследования, которая не касается закупок "Укрнафты".

27 августа 2026 года Западное межобластное территориальное отделение АМКУ рассматривало дело №63/2-01-204-2025 о возможном сговоре между "УМТК Трейд" и ООО "Профимед Груп".

Речь шла о закупке специальной одежды для работников Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, объявленной еще 16 августа 2022 года.

В предварительных выводах АМКУ предложил признать действия предприятий антиконкурентными и оштрафовать их. Итак, "УМТК Трейд" фигурирует еще в одном антимонопольном деле о возможном искажении результатов торгов. Однако только лишь предварительные выводы еще не означают привлечения к ответственности.

Это имеет серьезные последствия. По законодательству о публичных закупках, привлечение компании к ответственности за тендерный сговор за последние три года является основанием для отклонения ее предложения на новых торгах.

Иными словами, предприятие может упустить возможность получать государственные заказы, на которых раньше зарабатывало сотни миллионов гривен.

А теперь самое интересное: ООО "Профимед Груп" тоже сменило владельца.

Раньше предприятием владел и руководил Андрей Дудин. Однако в октябре 2025 года в реестре появился новый основатель – уже упомянутый гражданин Узбекистана Умиджон Тешабоев.

Тот же Тешабоев, возглавляющий "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа", руководит также "Профимед Груп".

Следовательно, есть три предприятия, связанные двумя антимонопольными делами, которые впоследствии оказались под управлением одного лица.

По данным OpenDataBot, "Профимед Груп" имеет тендерные продажи примерно на 25,5 млн грн за 2024 год. Среди заказчиков – Оператор ГТС Украины, аэропорт "Борисполь" и "Укргаздобыча".

Но есть и другие показательные детали. В компании зафиксированы исполнительные производства, налоговые долги, а с 30 сентября 2026 года ее регистрация плательщика НДС аннулирована.

Эти обстоятельства поднимают вопрос, удастся ли фактически взыскать наложенные штрафы. Ведь смена владельцев не освобождает юридические лица от ответственности за нарушение. Однако если на их счетах нет средств, а активы были выведены, исполнение решения может оказаться сложным. В то же время, доказательств того, что именно эти предприятия лишились активов во избежание штрафов, пока нет.

Закон разрешает АМКУ штрафовать предприятия за антиконкурентные согласованные действия на сумму до 10% годового дохода. Однако по этому делу санкции уже определены: "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" получили по 2,4 млн грн штрафа каждая. Для сравнения, их совокупный доход за 2024 год составил около 250,7 млн грн.

Переоформление обоих предприятий на гражданку Таджикистана, назначение общего директора и смена юридических адресов могут усложнить установление того, кто фактически контролирует бизнес. Однако сами по себе корпоративные изменения не доказывают намерения избежать штрафов. Для такого вывода необходимо проверить, остались ли в компаниях активы, отчуждалось ли их имущество и сохраняют ли предыдущие владельцы контроль над предприятиями.

Кто подписывал договоры "Укрнафты" и могли ли предприятию нанести ущерб

Отдельный вопрос в этой истории – ответственность тех, кто организовывал закупки и подписывал договоры от имени государственных компаний.

Все пять процедур "Укрнафты", попавших в расследование АМКУ, проводились при руководстве Сергея Корецкого. Он возглавлял "Укрнафту" с ноября 2022 года, а в 2025-м перешел на руководящий пост в "Нафтогазе Украины".

Именно при этом руководстве "Укрнафта" покупала защитные костюмы, специальную одежду для нефтяников, сварщиков и других работников.

Однако на крупных государственных предприятиях полномочия подписывать договоры могут передавать руководителям закупочных подразделений и другим представителям по доверенности.

"Телеграф" проанализировал, в частности, закупку UA-2023-07-13-000307-a, которую АМКУ включил в свое дело.

В ней участвовало семь предприятий. Низшую цену предложила производственно-торговая фирма "Виктория" — 2,828 млн грн. "Кверт-Медиа" предлагала 3,127 млн грн, а "УМТК Трейд" – 3,230 млн грн. Победителем стала "Виктория".

Однако "УМТК Трейд" решило оспорить результат. Компания подала жалобу в АМКУ, требуя отменить победу конкурента.

Победителем тендера стала "Виктория", но "УМТК Трейд" оспорило результат

Основанием послужили, в частности, документы на китайскую ткань. Жалобщик утверждал, что сертификат Oeko-Tex Standard 100 и документ о происхождении ткани были представлены на английском языке без должного украинского перевода.

Еще одна претензия касалась состава светоотражающих лент: в документации использовался термин "полиэстер", а в протоколе испытаний — "полиэфир".

То есть компания пыталась добиться отклонения предложения конкурента, которое было на 401,5 тыс. грн дешевле его собственного. В результате более дешевое предложение отклонили, а договор подписали с "УМТК Трейд". От "Укрнафты" подпись поставил директор по сервисам ПАО "Укрнафта" Николай Гончаренко. Эту должность он получил в 2022-м, когда в компанию пришел Корецкий.

От "Укрнафты" подпись поставил Николай Гончаренко

Само по собе такое обжалование является законным правом участника закупки. Однако в контексте нынешнего дела АМКУ возникает вопрос, могло ли подобное поведение быть частью более широкой стратегии участия компаний в тендерах.

И хотя нынешнее дело АМКУ касается в первую очередь действий поставщиков и не устанавливает автоматически нарушений со стороны руководства "Укрнафты", менеджеры, которые могли не замечать нарушений во время проведения этих тендеров, также должны ответить на вопрос о надлежащем контроле. Если будут доказаны их нарушения, встанет и вопрос ответственности, по меньшей мере – кадровой.

Теперь, когда сговор установлен, у "Укрнафты" есть основания проверить результаты соответствующих закупок, оценить возможные финансовые потери и выяснить, есть ли основания требовать возмещения ущерба. В то же время решение АМКУ само по себе не доказывает факт переплаты: размер возможных убытков необходимо устанавливать отдельно.

Решение АМКУ от 10 ноября явилось новым этапом этой истории. Теперь официально установлен сговор двух компаний, получавших государственные подряды. Однако еще до наложения штрафов оба предприятия перешли под контроль иностранцев, на которых зарегистрированы сотни юридических лиц. И теперь ключевой вопрос состоит в том, удастся ли государству взыскать почти 4,82 млн грн штрафов.

Главный вопрос – кто фактически контролировал этот бизнес во время проведения тендеров, сохраняют ли предыдущие владельцы связь с компаниями и осталось ли у них достаточно средств для уплаты штрафов. Сам факт смены собственников не освобождает юридические лица от ответственности. Однако если выяснится, что компании избавились от активов, возникнет вопрос, не были ли корпоративные изменения способом избежать финансовых последствий. "Телеграф" продолжит выяснять, кто на самом деле стоит за этим бизнесом. Продолжение следует…