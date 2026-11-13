Новый сладкий подарок от Roshen может стать разочарованием: стоит ли покупать и какая цена

В наборе есть шоколадная фигурка, вафли, желейные конфеты и леденцы

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К приближающимся праздникам Roshen выпустил новый сладких подарок под названием "Різдвяний ярмарок". В него входят как леденцы, так и разныен виды шоколадных конфет.

Автор Instagram-аккаунта "Той самий Дмитро!" показал содержимое коробки в видео с распаковкой.

Какие сладости оказались в коробке

Дмитрий достал из коробки батончик Tidbit, конфеты Candy Nut, два Krock и два "Монблана". В набор также вошли четыре Flaksi с кокосом и какао, две "Ромашки", два "Красных Мака", вафли "Сливки-Ленивки" и две Johnny Krocker.

Среди желейных сладостей были пачка Yummi Gummi, "Шалена Бджілка" и Galaretka. В коробке нашлись и Milky Splash с молочной начинкой, четыре леденца на палочке и шоколадная фигурка.

Обзорщик назвал фигурку Дедом Морозом, а официальный магазин Roshen указывает в перечне "Святий Миколай" высотой 9 см. Согласно описанию набора, леденцы Lollipops представлены двумя вкусами: йогурт-клубника и апельсин – по две штуки каждого.

Конфеты в сладком подарке. Сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Чем автору не понравился ассортимент

Первая претензия Дмитрия появилась уже после первых конфет: снова попались знакомые сладости с орехами. Показывая Tidbit, автор заметил, что и в этом батончике такая начинка.

"Ну почему везде орехи?" – спросил автор обзора Дмитрий.

Roshen "Різдвяний ярмарок"

В официальном перечне указано, что арахис есть в Tidbit, обоих вариантах Candy Nut и конфетах Krock с арахисовой пастой. В "Монблане" используют карамелизированный миндаль.

Цена показалась автору сравнительно невысокой.

"Вроде и недорого, но на этот набор уже тошно смотреть, честно", – сказал Дмитрий в конце распаковки.

Таким образом, разочарование вызывет наполнение, поскольку оно такое же как и у многих других подарков, а отличается только упаковка.

Какие цены указаны в интернет-магазинах

В ролике Дмитрий назвал сумму, за которую купил набор. В предоставленной карточке товара на сайте АТБ "Різдвяний ярмарок" предлагают за 322,90 грн за штуку.

Roshen "Різдвяний ярмарок" - цена в "АТБ"

В интернет-магазине Roshen на этот же подарок указана цена 269,85 грн. В ролике и двух карточках товара фигурируют три разные суммы.

Как сообщал "Телеграф", самостоятельная покупка сладостей для другого подарочного набора Roshen Winter celebration обходилась примерно на 54% дешевле готовой коробки – в подсчёте стоимости набора. Готовый подарок обходится дороже с учётом расходов на коробку и оформление, поэтому экономия может быть меньше.