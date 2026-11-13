Зачем россиянам переговоры? Есть 3 причины - Анна Маляр
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Бывшая заместитель министра обороны Украины объяснила, зачем россиянам нужны переговоры с Украиной
Зачем россиянам переговоры?
Во-первых, чтобы создавать имидж договороспособного кремля и демонстрировать, будто именно Украина не хочет мира. Для этого они выдвигают требования, на которые Украина точно не согласится.
Во-вторых, чтобы добиться возвращения в различные международные форматы в статусе партнера. Это в некоторой степени может легитимизировать Россию.
В-третьих, чтобы попытаться с помощью договоренностей добиться большего, чем сейчас удается военным путем. Иначе переговоры теряют для них смысл.
Сейчас Россия не планирует прекращать войну. Но есть вопросы, которые без договоренностей она не решит: обмен пленными, морские коридоры, прекращение наших ударов по важным для нее объектам и так далее. Поэтому ей нужна переговорная площадка.
Если бы не ежедневные смерти наших людей и разрушение страны, можно было бы, конечно, с интересом понаблюдать, как Россия водит за нос западные страны, в частности США.
Но нам эта наивная вера в российскую договороспособность обходится слишком дорого.
Напомню: в 2015 году в переговорах с россиянами по "Минску-2" участвовали Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Их уже давно нет у власти, а Путин продолжает войну – в еще больших масштабах.
Источник: Telegram Анна Маляр
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