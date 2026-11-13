Без друзей, кружков и свободного времени: как учатся украинские дети в Польше

От усталости и плохих оценок к новым правилам

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Почти каждый третий украинский ученик в Европе учится сразу в двух школах: европейской и украинской

Среди украинских детей в 10 странах 29% совмещают местную школу с украинским онлайн-обучением, а более четверти из них ежедневно тратят на онлайн-уроки более трех дополнительных часов, сообщает UNESCO. В Польше эта схема выглядит так: утром ребенок сидит на польских уроках, а вечером подключается к украинскому классу. Родители так сохраняют для ребенка дорогу назад, в украинскую школу. Дети платят за это усталостью, более низкими оценками и отсутствием свободного времени.

В Польше таких детей много. Летом 2024 года 51,5% украинских школьников, которые учились дистанционно по украинской программе, одновременно были зачислены в польские школы, свидетельствует опрос UNHCR и IOM.

После введения обязательного школьного обучения для детей-беженцев (с 2024 года), которое дополнительно с июня 2025 года стало условием получения социальной помощи "800+", украинских учеников стало больше. В 2025–2026 учебном году в польских школах обучалось около 246 тыс. иностранных учеников, из которых 86% (около 210 тыс.) – граждане Украины, в частности 155,3 тыс. беженцев со статусом PESEL UKR. По оценкам исследователей, численность украинских школьников в Польше, совмещавших польскую школу с украинским дистанционным образованием, составляла от 100 000 до 140 000 детей.

Варшава и Киев переписали правила двойного обучения

Чтобы уменьшить чрезмерную ежедневную нагрузку, в 2025–2026 годах украинские семьи все чаще переходят от полного дистанционного обучения к украиноведческому компоненту (изучению только языка, литературы и истории Украины в течение 5–8 часов в неделю с перезачетом остальных предметов из польской школы), а также к семейной форме обучения и экстернату.

Кроме того, с 2025/2026 учебного года в польских школах разрешено преподавать украинский язык как второй иностранный, а в 2026 году выпускники впервые сдавали матуру (экзамен) по украинскому языку

Но все равно у детей часто не остается времени на кружки, друзей и знакомство с местным сообществом. Бывает, что расписания просто не совпадают.

Украинские онлайн-уроки добавляют к учебному дню в польской школе еще 3–4 часа, поэтому на кружки и друзей времени не остается Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Двойное расписание отнимает у детей всю неделю

Весной 2023 года UNICEF провел консультации со 104 детьми и подростками в Польше, из них 90 были из Украины. Более трети из них ходят в польскую школу и одновременно учатся в украинской онлайн-школе. Их день устроен одинаково: утром польская школа, после возвращения домой – вход на украинскую платформу и как минимум один-два онлайн-урока.

Многие участники консультаций UNICEF говорили, что оценки в польской школе хуже, чем были в Украине. У тех, кто параллельно учился в украинской онлайн-школе, они редко были такими же хорошими. Дети признавались, что польская школа стала для них приоритетом, а украинские домашние задания отошли на второй план, особенно у младших.

Больше всего стресса испытывают старшие подростки, которые хотят хорошо учиться в обеих системах. Четырнадцатилетний участник описал, как три дня польских экзаменов совпали по времени с украинскими уроками:

"Приближаются три дня экзаменов в польской школе… У меня было время подготовиться к ним, но не было времени на украинские уроки", – рассказал 14-летний участник консультаций UNICEF.

Половина тех, кто учился в двух системах, сказала, что такое совмещение их разочаровывает. Среди причин стресса дети называли именно балансирование между двумя системами, сложные украинские домашние задания и неудобное онлайн-обучение. Учеба в таком формате, по их словам, была малоэффективной, а иногда и отбивала желание учиться.

Нагрузка растет там, где не хватает комнаты, ноутбука и интернета

Двойное обучение осложняют бытовые условия. В отчете UNICEF подчеркивают: теснота и отсутствие собственного уголка усугубляют ситуацию, когда дети учатся на двух языках.

Еще одна проблема – связь. Подростки без стабильного Wi‑Fi подключались к урокам через мобильный интернет, а он дорогой. Некоторым повезло больше: общественные организации выдавали им ноутбуки и наушники и предоставляли просторную комнату, куда дети ежедневно приходили на онлайн-уроки.

По данным CEO, чрезмерная нагрузка, нехватка компьютера и интернета и плохое жилье часто в конце концов заставляют семьи отказаться от совмещения двух школ.

Там, где общественные организации предоставили ноутбуки и тихую комнату, детям было легче успевать на украинские онлайн-уроки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Семьи держатся за украинскую школу, чтобы иметь путь домой

Чаще всего две школы – это страховка. Семья оставляет ребенка в украинском онлайн-классе, чтобы после возвращения он без проблем продолжил учебу дома. Польскую школу выбирают ради другого:

"Мы оставили онлайн-обучение только для того, чтобы окончить классы в украинской системе, тогда у нас будет ясная ситуация, когда мы вернемся. А отдать ребенка в польскую школу решили ради окружения, общения", – объяснила один из родителей, опрошенных CEO.

Стратегию семьи, по выводу исследователей, определяют два фактора: возраст ребенка, в частности, учится ли он в последнем или предпоследнем классе образовательного этапа, и миграционные планы. Когда семья решает остаться в Польше, от украинского дистанционного обучения обычно отказываются. Ученики старших и выпускных классов, наоборот, держатся украинской школы независимо от планов и уровня интеграции. Исключение составляют только особенно способные и хорошо интегрированные подростки.

Причина также заключается в продолжительности обучения. В Польше дети учатся в школе 12–13 лет, в Украине – 11. Из-за языкового барьера украинцев часто зачисляют в класс на ступень ниже или в подготовительный класс, поэтому в Польше обучение может затянуться на год, два или даже три. Семнадцатилетние ученицы рассказывали UNICEF, что в польской школе им пришлось бы учиться еще три года. Некоторые дети оставались только в украинской школе из-за страха буллинга.

Сколько украинских детей сейчас одновременно получают образование в двух странах

Количество украинских школьников за рубежом, которые продолжают онлайн-обучение в украинской системе образования, сократилось почти вдвое: с почти 520 тысяч в 2022 году до 316,8 тысячи в сентябре 2025 года (315,5 тысячи на июнь 2026 года) и 272 тысяч по состоянию на сентябрь 2026 года (общее сокращение на 48%). По данным МОН Украины, непосредственно в школах Польши в 2026/2027 учебном году учатся более 227 тысяч украинских детей.

За четыре года количество онлайн-учеников за рубежом сократилось на 48%

Как сообщал "Телеграф", согласно опросу украинских беженцев в Польше, 31% респондентов за последние 12 месяцев сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности.