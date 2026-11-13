В Украине предлагают возложить ответственность за нежелательную беременность и на мужчин

Правительство просят обеспечить мужчинам доступ к добровольной стерилизации и рассказывать о мужской контрацепции

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На сайте Кабмина 12 ноября начался сбор подписей за петицию о государственной поддержке добровольной мужской стерилизации – вазэктомии. Правительство просят обеспечить бесплатное проведение процедуры и информирование о мужской контрацепции.

Автор петиции Елена Минахина призывает сделать ответственность за планирование семьи общей. По ее словам, высокая стоимость процедуры в частных клиниках и нехватка информации делают ее малодоступной.

Сбор подписей под обращением Елены Минахиной начался 12 ноября 2026 года

Что предлагают изменить для доступа к вазэктомии

Автор просит включить добровольную вазэктомию в Программу медицинских гарантий. Это предусматривает бесплатную процедуру в государственных медучреждениях с письменного согласия пациента.

"Вопрос предотвращения нежелательной беременности не может ложиться исключительно на женские плечи", – подчеркивает автор петиции.

Ссылаясь на статью 281 Гражданского кодекса Украины, Минахина отмечает, что процедуру проводят исключительно с добровольного письменного согласия совершеннолетнего мужчины.

Второе требование – ввести государственную информационную кампанию о мужской контрацепции как альтернативу абортам. Инициативу автор объясняет стремлением предотвращать нежелательные беременности и привлекать мужчин к ответственному планированию отцовства.

Важно: Электронная петиция – это обращение к правительству с предложением рассмотреть определенный вопрос. Подать ее может каждый гражданин Украины, а для рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписей. Достижение этого порога не означает автоматического принятия предложенных изменений или воплощения инициативы в жизнь.

В Украине активно обсуждают репродуктивные права

Накануне появилась петиция, предлагающая запретить аборты по желанию женщины на любом сроке. Автор предлагает оставить исключения при угрозе жизни или здоровью матери, патологиях плода и после изнасилования.

"Телеграф" также рассказывал о другой петиции, в которой автор просит сохранить репродуктивный выбор и усилить поддержку семей. Среди ее требований – льготная ипотека, компенсации за приобретение жилья, льготы на коммунальные услуги, доступные ясли и детские сады, увеличение пособий на детей и поддержка одиноких матерей.