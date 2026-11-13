Нет отопления? Стало известно, что будет с платежками

Часть участников опроса до сих пор мерзнет дома, у других батареи уже горячие

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Если отопления нет, плату должны автоматически пересчитать по действующему механизму. Премьер-министр Сергей Корецкий также допустил прекращение начислений за коммунальные услуги, которые не предоставляли. Это запасной вариант на случай, если разрушения не удастся быстро устранить.

О заявлении главы правительства во время часа вопросов к правительству сообщает УНИАН. Корецкий назвал прекращение начислений одним из запасных вариантов, если восстановление инфраструктуры затянется.

"Это один из альтернативных запасных вариантов, если действительно будут разрушения, если мы не сможем быстро восстанавливать. Поэтому будем прибегать и, возможно, к таким мерам", – сказал премьер-министр Сергей Корецкий.

Как пересчитывают плату за отсутствующие услуги

Обязательный автоматический перерасчет предусмотрен постановлением правительства, которое действует с 1 января 2026 года. Как сообщил Кабинет министров Украины, поставщики должны сами уменьшать плату, если услуги не предоставлялись, предоставлялись не полностью или были ненадлежащего качества. Правило касается тепло- и водоснабжения, а также вывоза бытовых отходов.

Исполнители должны учитывать в каждом многоквартирном доме, сколько дней услуги отсутствовали или были ненадлежащего качества. За дни, когда услуги не предоставляли из-за устранения последствий обстрелов или аварий, плату не начисляют.

Перерасчет охватывает весь период, когда услуги не было, ее предоставляли не в полном объеме или ненадлежащего качества. Итог автоматически появится в платежке за следующий месяц. Потребителям не нужно обращаться к поставщику.

Перерасчет появится в платежке за следующий месяц без заявления потребителя Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Если из-за российских обстрелов критической инфраструктуры коммунальные услуги не предоставлялись, люди не должны за них платить. Мы вводим четкий и обязательный для всех исполнителей механизм: фиксация отсутствия услуг, автоматический перерасчет и отражение его в платежках без дополнительных обращений граждан", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Почему отопление включили еще не всем

К моменту выступления Корецкого 87% предприятий теплоснабжения уже начали подавать тепло в дома. По его словам, в некоторых местах ремонт еще продолжается. В других предприятия решили не включать отопление, чтобы защитить инфраструктуру от атак.

О проблемах с отоплением рассказывают и участники читательского опроса. В материале "Телеграфа", опубликованном 12 ноября 2026 года, приведены результаты голосования в Telegram: из 158 читателей 46 выбрали вариант "отопления нет, дома холодно". Еще 11 сообщили, что отопление включали, но потом оно пропало.

Всего так ответили 57 человек – около 36% участников голосования. Эта доля отражает ответы опрошенных читателей, а не ситуацию среди всех украинцев.

Остальные ответы тоже показывают, что условия у людей разные: в том же опросе 65 читателей выбрали вариант с горячими батареями, а 36 сообщили, что пользуются индивидуальным или автономным отоплением.

В голосовании были отдельные ответы о перебоях с отоплением и автономном отоплении

Как сообщал "Телеграф", мэр Киева Виталий Кличко заявил, что атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в этом году были самыми интенсивными с начала полномасштабного вторжения в сообщении о состоянии ТЭЦ. После атак три столичные станции перестали вырабатывать электроэнергию, а Киев лишился около 1,3 ГВт собственной генерации. Это показывает уязвимость инфраструктуры, но не объясняет порядок перерасчета платы за отопление.