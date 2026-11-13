У Путина есть план: почему Россия выдвигает безумные требования на переговорах

Предлагаемые условия затрагивают Украину, страны Балтии и устройство Молдовы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Россия требует, чтобы Финляндия вышла из НАТО, – так она завышает стартовую планку, а затем может обменять отказ от этого требования на реальные уступки. Именно так логику Москвы объясняют ИИ ChatGPT, Gemini и Claude. По их оценке, такие условия служат инструментом давления, а не реалистичным планом соглашения.

По информации BILD, российские представители на неофициальных переговорах о прекращении войны в Украине выдвинули условия "нового европейского порядка безопасности". Эти предложения также представили европейским участникам переговоров в Абу-Даби.

Какие условия Москва включила в предложение

План России предусматривает, что Москва сохранит оккупированные украинские территории и получит весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей. Украине предлагают внеблоковый статус и отказ от вступления в НАТО, но не исключают ее членство в Евросоюзе. Порты Одессы и Николаева хотят демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их как военно-морские базы.

Эстонии, Латвии и Литве предлагают отказаться от размещения баз НАТО. Молдову – преобразовать в федерацию, а Приднестровью и Гагаузии дать возможность провести референдумы о независимости при вступлении страны в ЕС. Взамен Москва предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси, отказаться от размещения там ракет средней дальности и вывести войска из Приднестровья.

Москва предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и войска из Приднестровья

Зачем требовать то, на что не согласятся

Все три ИИ сходятся в одном: это переговорное "якорение". Сторона начинает с настолько высокой планки, что дальнейший торг идет уже относительно нее. Тогда отказ от части первоначальных требований выглядит уступкой, хотя оппонент взамен принимает другие условия, более значимые для инициатора.

"По сути, это демонстрация максималистской позиции: сначала потребовать невозможного, чтобы затем любые меньшие уступки выглядели компромиссом", – считает ChatGPT.

Gemini объясняет этот механизм на примере территорий и статуса Украины. Если обсуждать сразу только эти пункты, встречные уступки будут требовать именно по ним. Требования к Финляндии и Молдове расширяют пространство для торга: Москва сможет отказаться от части заявленного и представить это как существенный шаг навстречу.

Отказ от части завышенных требований позволяет представить дальнейший торг как уступку Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Невыполнимые пункты нужны, чтобы потом "уступить" их в обмен на реальные: Донбасс, нейтралитет Украины, ограничения на западные силы у границ", – объясняет Claude.

На кого еще рассчитана жесткая позиция

Еще одно объяснение – борьба за влияние между самими посредниками. BILD описывает этот пакет как одно из предложений, которые обсуждают в неофициальных переговорных кругах. В них действуют несколько конкурирующих групп, в том числе связанных с военными. Gemini связывает эту конкуренцию со стремлением участников показать руководству свою максимальную жесткость.

"В российской политической системе в периоды неопределенности чиновники и силовики часто стараются "бежать впереди паровоза" и формулировать максимально жесткие, бескомпромиссные позиции, чтобы продемонстрировать руководству свою твердость и не оказаться в роли "слабого звена", готового к капитуляции", – говорится в оценке Gemini.

По оценке ChatGPT, для европейской аудитории такие требования служат запугиванием и проверкой единства альянса. Реакция на них помогает искать разногласия и продвигать тезис, будто прекращение войны зависит от уступок России далеко за пределами Украины. Gemini также отмечает расчет на усталость Запада: на фоне предельных требований последующие условия должны казаться более приемлемыми.

Claude обращает внимание и на внутреннюю аудиторию. Разговор о "новом порядке безопасности" позволяет представить войну как борьбу за переустройство отношений со всей Европой и оправдывать ее цену. В этой логике сама дерзость формулировок становится политическим инструментом – даже если никто не рассчитывает на буквальное выполнение каждого пункта.

Как сообщал "Телеграф", в Абу-Даби прошли отдельные консультации с европейскими партнерами, представителями НАТО и Еврокомиссии о консультациях в Абу-Даби. Согласно информации из публикации, второй день переговоров должен был пройти под знаком территориального вопроса. Это дает контекст для обсуждения территориальных требований, но не раскрывает, в чем именно они заключаются.