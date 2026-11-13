Сотни миллионов на форме для ГСЧС и коммунальщиков: две компании уличили в сговоре

После торгов обе компании сменили владельцев и переехали на один адрес

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За 2022–2024 годы "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" продали через тендеры спецодежды примерно на 746 млн грн. 10 ноября 2026 года Антимонопольный комитет Украины установил, что компании согласовывали действия на пяти закупках "Укрнафты" и "Укрзализныци".

Об этом говорится в материале "Миллионы от государства – штрафы для "лосей": как участники тендеров "Укрнафты" избавляются от токсичного бизнеса".

Среди клиентов компаний были ГСЧС, государственные предприятия и коммунальные службы.

Что АМКУ установил на торгах на 45,7 млн грн

Комитет принял решение по делу №111/60/159-рп/к.25. Он установил, что участники согласовывали действия на пяти торгах, которые "Укрнафта" и "Укрзализныця" провели в 2023–2024 годах. Общая ожидаемая стоимость закупок составляла 45,7 млн грн.

Заказчики закупали производственные костюмы и специальную рабочую одежду, в том числе для защиты от нефти, нефтепродуктов, статического электричества и механических воздействий. По выводам АМКУ, участники координировали поведение и создавали видимость соперничества, фактически устраняя конкуренцию друг с другом.

Предварительные выводы комитет подготовил 16 сентября 2026 года. Окончательное решение признаёт нарушение и предусматривает штрафы. Это дело охватывает лишь несколько закупок: за время работы "УМТК Трейд" успела поучаствовать более чем в 100 тендерах.

Кто покупал одежду у двух поставщиков

Крупнейшим заказчиком "УМТК Трейд" была ГСЧС: на неё пришлось 224,9 млн грн. "Киевводоканал" заказал товаров на 97,2 млн грн, "Укргаздобыча" – на 72,8 млн грн, а "Киевтеплоэнерго" – почти на 54 млн грн.

В 2024 году на теплоотражающую защитную одежду для пожарных заключили контракт на 89,6 млн грн. Ещё 68 млн грн пришлось на летние рабочие костюмы для спасателей, более 26 млн грн – на зимние куртки.

"Кверт-Медиа" участвовала в семи тендерах. За 2024 год её тендерные продажи составили 76,9 млн грн. Крупнейшим заказчиком была "Укрзализныця" – почти на 49,8 млн грн. Среди других клиентов двух поставщиков – "Укрпочта", "Николаевоблтеплоэнерго" и коммунальные водоканалы. Сейчас обе компании больше не участвуют в тендерах.

ГСЧС стала крупнейшим заказчиком «УМТК Трейд» с закупками на 224,9 млн грн

От разных собственников – к одной владелице и директору

До мая 2026 года "УМТК Трейд" принадлежала Сергею Гончаренко. Он контролировал компанию, а в отдельные периоды был её директором. "Кверт-Медиа" принадлежала Евгению Шевченко, который также руководил предприятием. На торгах фирмы выступали как самостоятельные участники.

Как связаны между собой компании. Инфографика "Телеграфа" Источник: Коллаж ("Телеграф")

"Телеграф" проверил номер Шевченко через сервис, который показывает, как его записали другие пользователи. Чаще всего встречались варианты "Евгений УМТК" и "УМТК Трейд менеджер". Это позволяет предположить, что формальный владелец "Кверт-Медиа" работал менеджером "УМТК Трейд".

Как записан номер Евгения Шевченко Источник: Коллаж ("Телеграф")

15 мая 2026 года учредительницей "Кверт-Медиа" стала гражданка Таджикистана Карими Асолат Исматзода. 26 мая на неё оформили и "УМТК Трейд". Обе фирмы перешли к одной владелице за одиннадцать дней. Руководителем обеих компаний стал гражданин Узбекистана Умиджон Тешабоев. Теперь у них и общий юридический адрес: Киев, улица Светлицкого, 10.

На Карими Асолат Исматзода оформлено более 140 фирм, на Умиджона Тешабоева – более 340. Предположительно, они выступают номинальными владельцами и руководителями. Таких иностранцев называют "лосями". На них переоформляют проблемные активы: компании с налоговыми долгами, фигурантов уголовных производств или предприятия, которые не хотят официально ликвидировать, чтобы не проходить ликвидационную налоговую проверку.

Как сообщал "Телеграф", компания без опыта аналогичных контрактов получила от ГСЧС более 115 млн грн за зимние куртки, а после освоения средств её переименовали и переписали на гражданина Узбекистана в другом случае с бюджетными закупками. Этот эпизод даёт возможность сравнить две истории: в обеих речь идёт о крупных госзаказах и переменах в структуре собственности, однако источник не связывает эти компании между собой.