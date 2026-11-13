Более 140 компаний на одну иностранку: кто получил фирмы, которые зарабатывали на госзакупках

Два поставщика спецодежды получили общего директора и один юридический адрес

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В мае 2026 года гражданка Таджикистана Карими Асолат Исматзода стала владелицей "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа". В ноябре Антимонопольный комитет Украины установил, что эти поставщики сговорились на государственных тендерах.

Об этом говорится в материале "Миллионы от государства – штрафы для "лосей": как участники тендеров "Укрнафты" избавляются от токсичного бизнеса" .

Как выяснилось, на Карими Асолат зарегистрировано более 140 фирм. Она стала основательницей "Кверт-Медиа" 15 мая 2026 года, а 26 мая на нее оформили и "УМТК Трейд".

Какие компании перешли к Карими Асолат

По данным открытых реестров, за 2022–2024 годы "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" продали на тендерах товаров примерно на 746 млн грн. Компании специализировались на спецодежде и поставляли ее государственным учреждениям и предприятиям, в том числе ГСЧС, "Укрнафте" и "Укрзализныце".

До переоформления "УМТК Трейд" принадлежала Сергею Гончаренко, который в отдельные периоды также был директором компании. "Кверт-Медиа" владел и руководил Евгений Шевченко. На закупках обе компании выступали самостоятельно и имели разных владельцев.

Как записан номер Евгения Шевченко Источник: Коллаж ("Телеграф")

После смены владелицы обе компании возглавил гражданин Узбекистана Умиджон Тешабоев. У предприятий появился и общий юридический адрес: Киев, улица Светлицкого, 10. Все эти изменения произошли после торгов, которые позже стали предметом решения АМКУ.

Компании, которые отдельно участвовали в торгах, за одиннадцать дней перешли к одной владелице Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За какие торги АМКУ назначил штрафы

10 ноября 2026 года АМКУ принял решение по делу №111/60/159-рп/к.25. Комитет установил, что "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" согласованно действовали на пяти торгах "Укрнафты" и "Укрзализныци", прошедших в 2023–2024 годах. Их общая ожидаемая стоимость составляла 45,7 млн грн.

Закупали производственные костюмы и специальную рабочую одежду, в том числе для защиты от нефти, нефтепродуктов, статического электричества и механических воздействий. По выводам комитета, поставщики координировали свои действия, создавая видимость конкуренции. Каждую компанию оштрафовали на 2,41 млн грн – всего на 4,82 млн грн.

Как связаны между собой компании. Инфографика "Телеграфа"

Что смена собственницы означает для взыскания штрафов

На Умиджона Тешабоева, нового руководителя двух предприятий, оформлено более 340 фирм. "Телеграф" предполагает, что он и Карими Асолат выступают номинальными держателями проблемных компаний. Так называют людей, на которых переоформляют бизнес с долгами, уголовными производствами или другими рисками.

Источник не приводит доказательств того, что именно "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" лишились активов, чтобы уклониться от штрафов. Компании переоформили до окончательного решения АМКУ: предварительные выводы комитет подготовил 16 сентября 2026 года.

Смена владельцев не освобождает юридические лица от ответственности. Фактическое взыскание назначенных штрафов зависит от того, есть ли у компаний деньги и имущество. Если счета пусты, а активы выведены, исполнить решение сложнее. Еще предстоит установить, сохраняют ли Сергей Гончаренко и Евгений Шевченко фактический контроль над бизнесом после его переоформления.

Как сообщал "Телеграф", по оценке издания, более 95% лиц, упомянутых в одном из расследований о налоговых схемах, были номинальными владельцами, а для работы компаний использовались данные более 120 ФОП в публикации о номинальных владельцах. Этот материал дает контекст для истории Карими Асолат, но не доказывает, что она или Умиджон Тешабоев были номинальными владельцами именно "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа".