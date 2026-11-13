Более 140 компаний на одну иностранку: кто получил фирмы, которые зарабатывали на госзакупках
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Два поставщика спецодежды получили общего директора и один юридический адрес
В мае 2026 года гражданка Таджикистана Карими Асолат Исматзода стала владелицей "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа". В ноябре Антимонопольный комитет Украины установил, что эти поставщики сговорились на государственных тендерах.
Об этом говорится в материале "Миллионы от государства – штрафы для "лосей": как участники тендеров "Укрнафты" избавляются от токсичного бизнеса".
Как выяснилось, на Карими Асолат зарегистрировано более 140 фирм. Она стала основательницей "Кверт-Медиа" 15 мая 2026 года, а 26 мая на нее оформили и "УМТК Трейд".
Какие компании перешли к Карими Асолат
По данным открытых реестров, за 2022–2024 годы "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" продали на тендерах товаров примерно на 746 млн грн. Компании специализировались на спецодежде и поставляли ее государственным учреждениям и предприятиям, в том числе ГСЧС, "Укрнафте" и "Укрзализныце".
До переоформления "УМТК Трейд" принадлежала Сергею Гончаренко, который в отдельные периоды также был директором компании. "Кверт-Медиа" владел и руководил Евгений Шевченко. На закупках обе компании выступали самостоятельно и имели разных владельцев.
После смены владелицы обе компании возглавил гражданин Узбекистана Умиджон Тешабоев. У предприятий появился и общий юридический адрес: Киев, улица Светлицкого, 10. Все эти изменения произошли после торгов, которые позже стали предметом решения АМКУ.
За какие торги АМКУ назначил штрафы
10 ноября 2026 года АМКУ принял решение по делу №111/60/159-рп/к.25. Комитет установил, что "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" согласованно действовали на пяти торгах "Укрнафты" и "Укрзализныци", прошедших в 2023–2024 годах. Их общая ожидаемая стоимость составляла 45,7 млн грн.
Закупали производственные костюмы и специальную рабочую одежду, в том числе для защиты от нефти, нефтепродуктов, статического электричества и механических воздействий. По выводам комитета, поставщики координировали свои действия, создавая видимость конкуренции. Каждую компанию оштрафовали на 2,41 млн грн – всего на 4,82 млн грн.
Что смена собственницы означает для взыскания штрафов
На Умиджона Тешабоева, нового руководителя двух предприятий, оформлено более 340 фирм. "Телеграф" предполагает, что он и Карими Асолат выступают номинальными держателями проблемных компаний. Так называют людей, на которых переоформляют бизнес с долгами, уголовными производствами или другими рисками.
Источник не приводит доказательств того, что именно "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" лишились активов, чтобы уклониться от штрафов. Компании переоформили до окончательного решения АМКУ: предварительные выводы комитет подготовил 16 сентября 2026 года.
Смена владельцев не освобождает юридические лица от ответственности. Фактическое взыскание назначенных штрафов зависит от того, есть ли у компаний деньги и имущество. Если счета пусты, а активы выведены, исполнить решение сложнее. Еще предстоит установить, сохраняют ли Сергей Гончаренко и Евгений Шевченко фактический контроль над бизнесом после его переоформления.
Как сообщал "Телеграф", по оценке издания, более 95% лиц, упомянутых в одном из расследований о налоговых схемах, были номинальными владельцами, а для работы компаний использовались данные более 120 ФОП в публикации о номинальных владельцах. Этот материал дает контекст для истории Карими Асолат, но не доказывает, что она или Умиджон Тешабоев были номинальными владельцами именно "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа".