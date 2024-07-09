Говорить ложь — это полноценный инструмент войны для россиян. Но мы это не учитываем

Эксперт Defense Express Иван Киричевсский указал на показаетльный момент в реакции Украины на российский обстрел Киева

Постановка вопроса от прессы в ключе "вот Минобороны РФ заявляет, что на Охматдет упала сбитая ракета, то как с этим быть" — она ​​крайне ложна, и на самом деле лишь вредит нашим позициям в мире (хотя понимаю, что люди, которые задавали этот вопрос, преследовали исключительно благие намерения).

Потому что можно пойти по формальной логике, и задать вопрос – "ладно, если бы российская ракета падала на "Охматдет" падала подбитой, это изменило бы характер трагедии и российского преступления?".

Можно пойти и по проигрышной для нас логике, и пытаться доказать на основе этих кадров из открытых источников, что российская ракета летела на цель в штатном режиме, и выполнила горку перед попаданием в Охматдет, то есть именно на этот объект она была и нацелена.

А можно пойти наконец и по сути вопроса, и вспомнить базовую вещь – военным преступлением со стороны РФ является просто планирование ударов по военной инфраструктуре без каких-либо шагов по минимизации возможных жертв среди гражданского населения. Что и произошло сегодня.

Конечно, имеет право на существование аргументация, по которой ставился вопрос "а вот Минобороны РФ говорит, что ракета была сбита" — мол, "надо учитывать все источники". Оно-то так, но как-то "более тщательней нада, товарищи".

Ибо в тексте того же заявления Минобороны РФ был пассаж, дословно – "киевский режим устраивает истерики накануне очередной сходки своих хозяев". Так это, может, и по этому утверждению надо по стандартам собрать мнение из нескольких источников, в том числе самих раши*тов?

Можно зайти и на глубоко концептуальный уровень, где лежит простой как дверь тезис – говорить ложь для РФ является полноценным инструментом обеспечения боевых действий.

Но если мы сами все это не учитываем, то почему удивляться, что "Запад не хочет видеть угрозу, которую несет Россия".

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Свою недоработку именно в этой истории вижу по двум сегментам – ну почему-то соотечественникам не был до конца очевидным тезис, что преступлением и является удар по военным целям, но без минимизации возможных жертв среди гражданских.

Ну и что говорить неправду, при чем достаточно коварным способом – это полноценный инструмент войны для россиян.

Источник: пост Киричевского в Facebook.