Говорити брехню – це повноцінний інструмент війни для росіян. Але ми це не враховуємо

Експерт Defense Express Іван Киричевський вказав на показовий момент у реакції України на російський обстріл Києва

Постановка питання від преси в ключі "от Міноборони РФ заявляє, що на Охматдит впала збита ракета, то як з цим бути" — вона є вкрай хибною, і насправді лише шкодить нашим позиціям у світі (хоча розумію, що люди, які ставили це питання, переслідували виключно благі наміри).

Тому що можна піти по формальній логіці, і поставити питання – "гаразд, якби російська ракета падала на "Охматдит" падала підбитою, це б змінило характер трагедії та російського злочину?".

Можна піти і по програшній для нас логіці, та намагатись довести на основі оцих кадрів з відкритих джерел, що російська ракета летіла на ціль в штатному режимі, та виконала "горку" перед влучанням в "Охматдит", тобто саме на цей об’єкт вона була і наведена.

А можна піти нарешті й по суті питання, та пригадати базову річ – воєнним злочином зі сторони РФ є навіть просто планування ударів по військовій інфраструктурі без жодних кроків по мінімізації можливих жертв серед цивільного населення. Що власне й відбулось сьогодні.

Звісно, цілком має право на існування аргументація, по якій ставилось питання "а от Міноборони РФ говорить, що ракета була збита" — мовляв, "треба враховувати усі джерела". Воно-то так, але ж якось "тщатєльнєє нада, товаріщі".

Бо у тексті тої ж заяви Міноборони РФ був пасаж, дослівно – "киевский режим устраивает истерики накануне очередной сходки своих хозяев". Так цеє, може і щодо цього твердження треба по стандартам зібрати думку з кількох джерел, в тому числі самих рашистів?

Можна зайти й на глибоко концептуальний рівень, де лежить проста як двері теза – говорити неправду для РФ є повноцінним інструментом забезпечення бойових дій.

Але якщо ми самі це все не враховуємо, то чому дивуватись, що "Захід не хоче бачити загрози, яку несе Росія".

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Своє недопрацювання саме в цій історії бачу по двом сегментам – ну чомусь же співвітчизникам не була до кінця очевидною теза, що злочином і є удар по військовим цілям, але без мінімізації можливих жертв серед цивільних.

Ну і що говорити неправду, при чому доволі підступним способом – це повноцінний інструмент війни для росіян.

Джерело: пост Киричевського у Facebook.