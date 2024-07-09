Журналист и политолог разобрал достижения Сырского в должности главка ВСУ

Прошло уже 150 дней как Александр Сырский был назначен Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. 150 дней в условиях, когда каждый день идет за месяц, потому что враг очень интенсифицировал свое давление. И когда Верховный Главнокомандующий поставил амбициозную задачу осуществить реформы, часто — непопулярные.

Чтобы не быть слишком пафосным и объективно оценить ситуацию, давайте перечислим задачи и основные вызовы, с которыми новый главком столкнулся:

- отсутствие западной помощи и необходимость обеспечить ее логистику в условиях, когда враг также ждет и готов к диверсиям и ракетным ударам.

- провал мобилизации и катастрофическая нехватка личного состава в большинстве бригад и почти полное отсутствие готовых резервов;

– наступление врага на всех участках и угроза на севере.

А теперь – о результатах по каждому пункту.

Помощь и логистика

Несмотря на все планы россии, добиться ощутимых успехов ей не удалось. Даже если сравнить с предыдущей зимой, когда баланс сил был у Украины лучше (больше оружия и мотивированного войска), мы потеряли меньше. А логистика доставки оружия после разморозки не позволила врагу вообще поразить хоть что-нибудь. Плюс появление макетов, о которых, к сожалению, не по вине военных стало известно.

Мобилизация

Уже известно, что количество обновлений в "Резерв+" достигло более 3 миллионов. А количество мобилизованных выше, чем за все аналогичные периоды. Что означает, что изменения, разработанные с участием команды Сырского, дают эффект.

Наступление россии

Запрет бить по территории России западным оружием сделал невозможным предупредить наступление на Волчанск. Однако как только Россия зашла на нашу территорию, мы их начали системно уничтожать. И по состоянию на сегодняшний день эту операцию можно назвать наибольшим провалом врага. Все остальное – локальные перемещения и тактические решения, которые делаются с целью сохранения жизни солдат, когда западного оружия еще недостаточно.

Подытоживая — у нас достаточно быстрые и результативные изменения за короткий промежуток времени. Надеюсь, что через 150 дней мы будем обсуждать успех наших наступательных операций. Все предпосылки, прежде всего, — очевидный талант полководца, у Александра Сырского — налицо.

Источник: Facebook-страница Марьяна Ощановского.