"Барс": почему главком ВСУ Сырский получил такой позывной

Главкому нравится свой позывной

Главком ВСУ Александр Сырский имеет позывной "Барс". Он закрепился за ним еще со времен начала войны в 2014 году.

Об этом пишет "Бабель". Там напомнили, что в апреле 2014 года была начата АТО. Александра Сырского сразу отправили на восток – заместителем командующего АТО Сергея Попка. Уже через несколько месяцев он стал первым заместителем и возглавил штаб.

На то время, когда Сырский был на востоке, пришлись самые ожесточенные бои. Там за ним и закрепился позывной "Барс". Сырский говорил журналистам, что ему нравится этот зверь, потому что "не боится вступать в бой с противником, который больше по весу и сильнее его".

Отмечается, что изначально название "Барс" получила и сводная тактическая группа, которой командовал Александр Сырский на Дебальцевском плацдарме в феврале 2015 во время наступления россиян. Он оказался в Дебальцево 28 января.

Разобраться в обстановке его туда отправил тогдашний начальник Генерального штаба Виктор Муженко, получавший противоречивые сообщения из штаба сектора.

Напомним, ранее мы писали о том, что не так с сыном Сырского.