Адвокат Александр Черных предупредил, что может ждать Украину, если не будет ликвидировано ручное управление полицией и судами

Давно хотел написать об особенностях нашего характера и ментальности. Вот такой у меня джентльменский вопрос: а вам давно били морду? Ну лицо, в смысле?

Так уже получилось, что в начале 90-х это была привычная вещь, в школе, дворе, просто на улице можно было легко выхватить, только за "кривое слово", и у меня от того кривая перепонка в носу, но и понимание того, за что можно выхватить и когда можно надавать.

И последний раз "выхватывал" наверное, лет двадцать назад, а заряжал тихонько "под дых" лет десять назад. И я вам скажу, что оно помогает в налаживании диалога, и самому вставляет мозги на место.

Конечно, у нас сейчас все мужчины, особенно "по панятиям", сразу бегут в полицию и пишут заявления. И я не призываю к самоуправству, а наоборот считаю разговор и диалог единственным путём решения вопросов.

Но… Я много читал и о дуэльных кодексах и о настоящей природе рыцарских поединков и турниров (как развитие института ордалий), погуглите — история права интересная вещь. И в той самой, английской истории, которой я всех замордовал, феномен "джентльмен" — это достояние последних лет трехсот, а до того они были еще тот дикий народец, который едва держали в куче силой красных мундиров.

Но, учитывая, что рукоприкладство является частью эволюционного развития общества и в определенной степени мерилом цивилизованности общества, все должны через это пройти. Просто чтобы понять, что инцест это плохо, общество должно было получить генетические болезни. (Кто не знает, право возникло из обычаев, обычаи возникли из табу, а вот первым табу исследователи считают именно запрет инцеста в племени).

Так и с мордобоем, общества это прошли, получили знания об отрицательных последствиях, а главное, что вызывает мордобой, и стараются и не бить морды, и не хлопать лишнего. Вот все смеются над англичанами с их "cheers", "after you", "my pleasure" и постоянных улыбок, а они просто лупили беспощадно друг друга тысячу лет, пока генетически не сформировали уважение и вежливость друг к другу.

Шквал дуэлей, а затем катастрофа the Great War, когда большинство семей истеблишмента потеряли сыновей (та же Шотландия потеряла половину мужчин вообще и поэтому их сейчас всего пять миллионов), привела к пониманию важности диалога и воспитанию людей в уважении друг к другу. Поднять голос или просто проявить агрессию является криминальным деликтом.

А теперь, как бы мои друзья ни говорили "не надо нас учить, мы и без буржуев разберемся", перейдем к сравнительному правоведению, так сказать. Здесь у меня создалось впечатление, что у нас целое поколение среднего и высшего класса выросло без понимания, как долго заживает губа и как болит нос, если неудачно хлопать и вести себя как законченное мурло. Как-то тормоза в обществе отсутствуют.

И с этой "небитостью" полиция ничего не сделает, суды конечно игнорируют, и по теории снежного кома, не остановленная вовремя снежка перерастает в лавину. А учитывая, что, к сожалению, как показывает все перечитанное со мной написанного за последние лет пять — сбывалось, то вангую следующее.

Без быстрого и главного эффективного уничтожения ручного управления полицией и судами и системного невмешательства в работу судов и правоохранительных органов по наведению порядков нас ждет волна самосуда, которую не видели в 90-х. Потому что чиновники на местах, все средней руки "приближенные", реально от безнаказанности и отрыва от реальности потеряли "землю под ногами". О новых героях на теплых министерствах в камуфляже, я молчу, там история грустная, потому что сразу после окончания войны, их судьба быть слитыми бывшими большими боссами.

Но дело не в них, а в том, что разбалансирование исторической модели переходного от социализма к капитализму общества, ручным, феодальным управлением, приведет к феодальным формам решения социальных проблем. Напомнить, как общества феодализма решали вопросы социальной несправедливости? Или напомнить, для чего придуманы институты представительства? Ой, а вы не учили этого? А в Европе это учат. И у нас на юрфаках учат, ну если не прогуливать пары и знать, какого цвета книги по ТГП и ИГП.

Напомню. В случае отсутствия в обществе реализации запроса на социальную справедливость — будут бунты. А социальная справедливость когда наступает? Когда существует коммуникация, а не рисованная статистика "чтобы барин не расстроился". Поэтому Запад и тратит миллионы денег на развитие институтов демократии и третьего сектора. Это основа коммуникации с населением.

Но если эти коммуникации обрублены, возникает социальный конфликт. Британцы, опять же, это выучили в 1215 году (бунт баронов против Джона Безземельного, и как следствие принятие Magnum Carta, с основным принципом "нет налогов без представительства") и в 1649 году, когда казнили Чарльза I. Последний раз у них коммуникация с населением нарушилось в 1775, когда Джордж III думал, что он нереально талантливый руководитель, за что получил войну и обособление огромной части страны, которую мы теперь знаем, как США.

Поэтому мой прогноз пессимистический, потому что мы забыли, как получать по лицу и потому ведем себя как богоизбранные. А как показывает исторический опыт, это прямой путь к общественному потрясению. И это не я говорю, это говорит История. Есть такая забытая наука. Думайте!

Источник: пост Черных в Facebook