Адвокат Олександр Черних попередив, що може чекати Україну, якщо не буде ліквідоване ручне керування поліцією і судами

Давно хотів написати про особливості нашого характеру і ментальності. От таке в мене джентльменське питання: а вам давно били морду? Ну обличчя, в сенсі?!

Так вже вийшло, що на початку 90-х це була звична річ, в школі, дворі, просто на вулиці можна було легко вихватити, лише за "криве слово", і в мене від того крива перетинка в носі, але і розуміння того, за що можна вихватити і коли можна надавати.

І останній раз "вихватував" мабуть, років двадцять назад, а заряджав тихенько "під дих" років десять тому. І я вам скажу, що воно допомагає в налагодженні діалогу, і самому вставляє мізки на місце.

Звісно, в нас зараз усі чоловіки, особливо ті що "по панятіях", одразу біжать в поліцію і пишуть заяви. І я не закликаю до самоуправства, а навпаки вважаю розмову і діалог єдиним шляхом вирішення питань.

Але… Я багато читав і про дуельні кодекси і про справжню природу лицарських поєдинків і турнірів (як розвиток інституту ордалій), погугліть — історія права цікава річ. І в тій самій, англійській історії, якою я усіх замордував, феномен "джентльмен" — це надбання останніх років трьохсот, а до того вони були ще той дикий народець, який ледь тримали купи силою червоних мундирів.

Але, враховуючи, що рукоприкладство є частиною еволюційного розвитку суспільства і певною мірою мірилом цивілізованості суспільства, усі мусять через це пройти. Просто щоб зрозуміти що інцест це погано, суспільство мало отримати генетичні хвороби. (Хто не знає, право виникло зі звичаїв, звичаї виникли з табу, а ось першим табу дослідники вважають саме заборону інцесту в племені).

Так і з мордобоєм, суспільства це пройшли, отримали знання про негативні наслідки, а головне, що викликає мордобій, і намагаються і не бити морди, і не ляпати зайвого. От усі сміються з англійців з їх "cheers", "after you", "my pleasure" і постійних посмішок, а вони просто лупили нещадно один одного тисячу років, доки генетично не сформували повагу і ввічливість один до одного.

Шквал дуелей, а потім катастрофа the Great War, коли більшість родин істеблішменту втратили синів (та ж Шотландія втратила половину чоловіків взагалі і тому їх зараз всього пʼять мільйонів), призвела до розуміння важливості діалогу і виховання людей в повазі один до одного. Підняти голос чи просто проявити агресію є кримінальним деліктом.

А тепер, як би мої друзі не казали "не треба нас вчити, ми і без буржуїв розберемося", перейдемо до порівняльного правознавства, так би мовити. Тут в мене склалося враження що у нас ціле покоління середнього і вищого класу виросло без розуміння, як довго заживає губа і як болить ніс, якщо невдало ляпати і вести себе як закінчене мурло. Якось гальма в суспільстві відсутні.

І з цією "небитістю" поліція нічого не зробить, суди звісно ігнорують, і за теорією сніжного кому, не зупинена вчасно сніжка переростає в лавину. А враховуючи, що, на жаль, як показує те усе перечитане з мною написаного за останні років пʼять — збувалося, то вангую наступне.

Без швидкого і головне ефективного знищення ручного керування поліцією і судами і системного невтручання в роботу судів і правоохоронних органів з наведення порядків, нас чекає хвиля самосуду, яку не бачили у 90-х. Бо чиновники на місцях, усі середньої руки "наближені", реально від безкарності та відриву від реальності втратили "землю під ногами". Про нових героїв на теплих міністерствах в камуфляжі, я мовчу, там історія сумна, бо одразу після закінчення війни, їх доля бути злитими колишніми великими босами.

Але справа не в них, а в тому, що розбалансування історичної моделі перехідного від соціалізму до капіталізму суспільства, ручним, феодальним управлінням, призведе до феодальних форм вирішення соціальних проблем.Нагадати, як суспільства феодалізму вирішували питання соціальної несправедливості? Чи нагадати, для чого вигадані інститути представництва? Ой, а ви не вчили цього? А в Європах це вчать. І у нас на юрфаках вчать, ну якщо не прогулювати пари і знати, якого кольору книжки з ТДП і ІДП.

То нагадаю. У разі відсутності в суспільстві реалізації запиту на соціальну справедливість — будуть бунти. А соціальна справедливість коли наступає? Коли існує комунікація, а не мальована статистика "щоб барін не засмутився". Тому Захід і витрачає мільйони грошей на розвиток інститутів демократії і 3-го сектору. Бо це основа комунікації з населенням.

Але, якщо ці комунікації обрубані, виникає соціальний конфлікт. Британці, знов таки, це вивчили у 1215 році (бунт баронів проти Джона Безземельного, і як наслідок прийняття Magnum Carta, з основним принципом "немає податків без представництва") та у 1649 році, коли стратили Чарльза І. Останній раз у них комунікація з населенням порушилась у 1775, коли Джордж ІІІ думав, що він нереально талановитий керівник, за що отримав війну і відокремлення величезної частини країни, яку ми тепер знаємо, як США.

Тому… мій прогноз песимістичний, бо ми забули, як отримувати по обличчю і тому, ведемо себе як богообрані. А як показує історичний досвід, це прямий шлях до суспільного потрясіння. І це не я кажу, це каже Історія. Є така забута наука. Думайте!

Джерело: пост Черних у Facebook