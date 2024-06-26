Бронежилеты по двойному тарифу: на коррупции попался экс-чиновник "Укрэнерго"

Его действия привели к многомиллионному ущербу

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) разоблачили на коррупции бывшего главу Департамента "Укрэнерго". Весной 2022 года он организовал закупку бронежилетов для сотрудников по "двойному тарифу".

Экс-чиновник подписал контракт с компанией, у которой даже не было лицензии на изготовление бронежилетов. Своими действиями он нанес государству ущерб на сумму более 10 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

"Для реализации сделки бывший чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции. Кроме этого, "подрядчики" никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

По данным следствия, у этой фирмы чиновник Укрэнерго приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения за вдвое завышенной суммой. Таким образом это привело к бюджетному ущербу более чем в 10 млн грн ", — говорится в сообщении СБУ.

Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта. Расследование продолжается. Если экс-чиновника признают виновным, то ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что НАБУ взялось за заместителя генпрокурора Украины. Дмитрий Вербицкий подозревается в незаконном обогащении.