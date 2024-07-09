В Украине проведут опрос насчет коррупции: на это потратят кругленькую сумму

Уже стало известно, кто победил в тендере

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило провести опрос насчет коррупции в Украине. На это хотят потратить более 1,7 миллиона гривен.

Информация о соответствующем тендере была опубликована на портале публичных закупок "Prozorro". Его победителем стало ООО "ИНФО САПИЕНС".

Компания предложила выполнить проведение стандартного опроса насчет коррупции в Украине за 1 736 766 гривен, в то время как ожидаемая стоимость составляла 1 740 700 гривен. Стоит отметить, что эта компания была единственной, которая подала предложение по этому тендеру.

Как отмечается в тендерной документации, опрос нужно провести по всей территории Украины (кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий). Срок предоставления услуг – до 15 декабря 2024 года.

Напомним, Киевский метрополитен объявил о закупке 20 тысяч светодиодных ламп. Победителем тендера стало ООО "Союз-Свет", обошедшее 5 участников. Компания поставит лампы немецкой марки OSRAM, изготовленные в Китае, по цене 67,9 грн/штука. Метрополитен был готов выделить 2,7 миллиона гривен на 20 тысяч светодиодных двухцокольных ламп.