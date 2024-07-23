Украинский журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов назвал вариант "решения проблемы" УПЦ МП

На всякий случай повторю свой вариант радикального решения проблемы Московского патриархата.

1. Берется Совбез.

2. На основе подписи п.Кирилла под решением "Русского всенародного собора", где "СВО" объявляется священной войной, Русская православная церковь провозглашается террористической организацией.

3. Любой контакт любого украинского священника или мирянина с этой организацией расценивается так, как расценивался контакт с Аль-Каидой. То есть чисто по линии СБУ.

Никаких религиоведческих экспертиз, никаких споров о преследовании верующих, никаких идеологических споров и швыряний друг у друга книгами по каноническому праву. С этого момента это уже не о религии, а о нацбезопасности.

А там и посмотрим, кто решит "стоять в истине".

Источник: Facebook-страница Виктора Трегубова.