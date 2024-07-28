Бывший советник министра обороны Алексей Копытько рассказал, что заботит россиян

Есть гораздо более важные для обороноспособности РФ новости, чем удары по их нефтебазам.

1. В парке "Патриот" (построенная Шойгу дорогостоящая пропагандистская витрина росармии с "храмом Саурона" и фуражкой Гитлера) молния поразила трёх человек (часть СМИ пишут о 4-х пострадавших). Двое в тяжелом состоянии.

Это явное доказательство, что российская власть разгневала богов Олимпа, а статуса гундяевцев для защиты уже не хватает. Данный факт заслуживает того, чтобы его знали все россияне.

"Священная война", которую освятил своим решением Гундяев и его подельники – это неправое, небогоугодное дело. Будут последствия.

2. Широко разошлась новость о разгроме туарегами колонны вагнеровцев в Мали. Депутат Госдумы Чепа уже обвинил в организации нападения Францию.

Любой практикующий конспиролог вам напишет, что это "олимпийский привет" от Макрона деятелям, которые хотели испортить ему праздник. И наверняка ещё попытаются. Вот Париж и показывает "жёлтую карточку".

Итого: пока конспирологический олимпийский счёт – 2:1 не в пользу РФ.

Привет участникам соревнований!

Быстрее! Выше! Сильнее!

Источник: пост Копытько в Facebook.