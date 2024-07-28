Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько розповів, що турбує росіян

Є набагато важливіші для обороноздатності РФ новини, ніж удари по їхнім нафтобазам.

1. У парку "Патріот" (побудована Шойгу дорога пропагандистська вітрина росармії з "храмом Саурона" та кашкетом Гітлера) блискавка вразила трьох осіб (частина ЗМІ пишуть про 4 постраждалих). Двоє у тяжкому стані.

Це явний доказ, що російська влада розгнівала богів Олімпу, а статус гундяївців для захисту вже не вистачає. Цей факт заслуговує на те, щоб його знали всі росіяни.

"Священна війна", яку освятив своїм рішенням Гундяєв та його спільники – це неправа, небогоугодна справа. Будуть наслідки.

2. Широко розійшлася новина про розгром туарегами колони вагнерівців у Малі. Депутат Держдуми Чепа вже звинуватив у організації нападу Францію.

Будь-який практикуючий конспіролог вам напише, що це "олімпійське привітання" від Макрона діячам, які хотіли зіпсувати йому свято. І, напевно, ще спробують. Ось Париж і показує "жовту картку".

Разом: поки що конспірологічний олімпійський рахунок — 2:1 не на користь РФ.

Привіт учасникам змагань!

Швидше! Вище! Сильніше!

Джерело: пост Копитько у Facebook.