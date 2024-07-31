Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) считает, что самостоятельно туареги не смогли бы разбить "вагнеровцев"

По туарегам. Наблюдаю несколько дней за фэйсбуком, по операции в Мали. Очень много мемов из WV Touareg, все сразу вспомнили, что туареги — это был "прототип" фрименов в "Дюне", начали писать об их привычках.

Только вот за этим просмотрели основное.

Со всем уважением к племенам туарегов, но все же не они там ключевые личности. Я пересмотрел видео, как они стреляли, как проверяли трупы, кстати их реакция когда "труп" ожил достаточно показательна. Не столь много моментов можно проанализировать на видео, но некоторые можно. И по ним можно утверждать следующее.

Это не работа туарегов. Эти люди на такую операцию неспособны. Они хорошие воины как для своего анклава, но…

Колонна "вагнеров" была в полной боевой. На бойцах была экипировка и оружие. Как бы я ни ненавидел "вагнеров", но признаю их профессионализм. В машинах было командование, опытные бойцы, они знают эти города и знают, как перемещаться в этой зоне. Они знают, как принимать бой в транспорте, рассредоточиваться, координироваться и действовать. И часть "вагнеров" в Мали – это все же бывшие офицеры ГРУ РФ. Люди с опытом нескольких военных конфликтов.

Выбрать место, организовать оперативную осведомленность в районе, остановить колонну "вагнеров", обеспечить быстрое поражение целей, а в такой операции скорость и слаженность сил и средств, и импровизировать когда-то идет не так — это работа очень, очень хорошей диверсионной команды. Имеющая на вооружении современное вооружение и технические средства, дающие преимущество на поле боя.

Я, конечно, не Арестович с 33 боевыми выходами, но в вылазках был, и сложность и непредсказуемость таких операций понимаю. И если хоть кто-нибудь, кто там был, прочтет этот пост — я снимаю перед вами шляпу, ребята. Уважение. Операция на сто процентов. Провести ее в координации с местными аборигенами – это двести процентов. Это очень круто.

Поэтому мемы с туарегами — это, конечно, смешно, но проявите и уважение к нашему будущему Моссаду, который сейчас перешел к стадии "уничтожать врага во всех уголках планеты". Сегодня он получил информацию об операции в Сирии. Процесс пошел. А это значит, что РФ нужно на него реагировать и тратить больше средств, чтобы защитить свои военные компании и участников войны в Украине. Вот это важно. Потому что современные фримены носят украинские фамилии.

Этот пост должен заканчиваться фразой "Кстати, продам Туарег, три литра дизель", но да будет. Может, когда-нибудь аэрографию на нем сделаю, голубых глаз фримена. Или окровавленного патча "вагнеров" на бампере, хотя такого дерьма и у нас достаточно валяется по посадкам.

Источник: пост Сержа Марко в Facebook