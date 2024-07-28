"Вагнеровцы в трусиках против туарегов": в сети — волна мемов после разгрома российских наемников

На уничтожение россиян в Мали отреагировали и известные блоггеры

В Мали колонна российской частной военной компании "Вагнер" попала в основу. Повстанцы-туареги ранили и убили десятки наемников ЧВК.

Это вызвало большой резонанс в Украине. В частности, причиной этого стало то, что представитель повстанцев предложил передать пленных вагнеровцев нашей стране.

На это уже отреагировали известные украинские блоггеры. Так, Сергей Стерненко поблагодарил повстанцев, а также предложил предоставить им беспилотники для уничтожения россиян.

Кроме того, пользователи соцсетей начали публиковать мемы на тему разгрома вагнеровцев. Некоторые в меме даже намекнули на якобы причастность к этим событиям украинских спецслужб.

Напомним, в Республике Мали колонна российской частной военной компании "Вагнер" попала в засаду. Повстанцы-туареги в приграничном городе Тинзауатен ранили и убили десятки наемников ПИК, в том числе ликвидировали известного российского пропагандиста и автора российского Telegram-канала Grey Zone с позывным "Белый".

Ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года в Африке разбился военный самолет с наемниками ЧВК "Вагнера". Во время приземления самолет не смог затормозить.