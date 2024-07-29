В сеть слили новое фото туарегов после разгрома ЧВК "Вагнер": на нем интересная для Украины деталь

Журналисты предполагают, что таким образом туареги решили выразить свою поддержку и благодарность Украине

Повстанцы-туареги, которые разгромили колонну ЧВК "Вагнер" в Мали, продолжают публиковать фото после успешной засады. На одном из них заметили интересную деталь.

Данное фото оказалось в распоряжении украинского издания "Kyiv Post. На нем запечатлен отряд повстанцев, которые держат в руках флаг Украины.

Журналисты предполагают, что таким образом туареги решили выразить свою поддержку и благодарность Украине, которая, как известно, преследует "вагнеровцев" повсюду на Африканском континенте.

"Известно, что Киев всесторонне поддерживает любые силы в разных частях Африки, борющихся с террористами из ЧВК Вагнер", — пишет издание.

Уже известно, что фотография является аутентичной. Её подлинность журналистам подтвердили в Силах обороны Украины.

"Да, это точно фото туарегов после разгрома колонны террористов ЧВК "Вагнер", – отметил собеседник издания.

Отмечается, что фото появилось на фоне того, как Россия, уже традиционно, нашла "украинский след" и обвиняет ГУР в разгроме колонны "вагнеровцев". Также стоит отметить, что и в самой украинской разведке уже прокомментировали инцидент в Мали. Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что повстанцы получили необходимые данные "и не только" от ГУР, а также сделал интригующий намек.

Позже "Телеграф" сообщил, что повстанцы-туареги из Мали предложили передать пленных вагнеровцев Украине. Это должно стать жестом поддержки и солидарности с украинцами.