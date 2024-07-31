Блогер, військовий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) вважає, що самотужки туареги не змогли б розбити "вагнерівців"

По туарегам. Наблюдаю декілька днів за фейсбуком, по операції в Малі. Дуже багато мемів з WV Touareg, всі одразу згадали що туарегі — то був "прототип" фріменів в "Дюні", почали писати про їх звички.

Тільки ось за цим прогледіли основне.

Зі всією повагою до племен туарегів, але все ж не вони там ключові особи. Я передивився відео, як вони стріляли, як перевіряли трупи, до речі їх реакція коли "труп" ожив доволі показова. Не так багато моментів можна проаналізувати на відео, але деякі можна. І по ним можна стверджувати наступне.

Це не робота туарегів. Ці люди на таку операцію нездатні. Вони гарні воїни як для свого анклаву, але…

Колона "вагнерів" була в повній бойовій. На бійцях була екіпіровка та зброя. Як би я не ненавидів "вагнерів", але визнаю їх професіоналізм. В машинах було командування, досвідчені бійці, вони знають ці міста і знають як переміщуватись в цій зоні. Вони знають як приймати бій у транспорті, розосереджуватись, координуватись та діяти. І частина "вагнерів" в Малі — це все ж колишні офіцери ГРУ РФ. Люди з досвідом декількох військових конфліктів.

Вибрати місце, організувати оперативну обізнаність в районі, зупинити колону "вагнерів", забезпечити швидке ураження цілей, а в такій операції швидкість та злагодженість сил та засобів, та імпровізувати коли щось йде не так — це робота дуже, дуже гарної диверсійної команди. Яка має на озброєнні сучасне озброєння та технічні засоби, які дають перевагу на полі бою.

Я, звісно, не Арестович з 33 бойовими виходами, але в вилазках був, і складність та непередбачуваність таких операцій розумію. І якщо хоть хтось, хто там був, прочитає цей пост — я знімаю перед вами капелюха, хлопці. Повага. Операція на сто відсотків. Провести їй в координації з місцевими аборигенами — це двісті відсотків. Це дуже круто.

Тому меми з туарегами — це, звісно, смішно, але проявіть і повагу до нашого майбутнього Моссад, який зараз перейшов до стадії "знищувати ворога у всіх кутках планети". Сьогодні он отримали інформацію про операцію в Сирії. Процес пішов. А це означає що РФ треба на нього реагувати, та витрачати більше засобів, щоб захистити свої військові компанії та учасників війни в Україні. Ось це важливо. Бо сучасні фрімени носять українські прізвища.

Цей пост повинен закінчуватися фразою "До речі, продам Туарег, три літра дизель", але хай буде. Може, колись аерографію на ньому зроблю, блакитних очей фрімена. Або окровавленого патча "вагнерів" на бампері, хоча такого лайна і в нас достатньо валяється по посадкам.

Джерело: пост Сержа Марко у Facebook.