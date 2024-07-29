Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: у Буданова прокомментировали бойню и сделали интригующий намек

Разгром вагнеровцев в Мали будет иметь последствия для всей России

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины прокомментировали бойню повстанцев из племен туарегов с вагнеровцами в Мали. Украинская сторона анонсировала продолжение успешных действий против российских военных преступников в Африке.

Такое заявление сделал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, повстанцы получили необходимые данные и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников.

В остальные детали он вдаваться не стал. "О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение будет", — сказал он.

Представитель ГУР отметил, что разгром вагнеровцев в Мали будет иметь последствия для всей России. Поскольку Кремль своими наемниками пытался решать те или иные геополитические вопросы, менять власть в других странах. И теперь весь мир видит, что Россия потеряла потенциал. Её возможности не такие, которые были раньше. Это означает, что расчета на вагнеровцев как на инструмент решения проблем в регионе будет меньше.

Напомним, что на днях повстанцы в Мали разгромили совместную колонну правительственных войск и вагнеровцев. Десятки российских наемников были убиты и ранены. Также многие из них были взяты в плен.

Позже "Телеграф" сообщил, что повстанцы-туареги из Мали предложили передать пленных вагнеровцев Украине. Это должно стать жестом поддержки и солидарности с украинцами.