Российский журналист Александр Невзоров о том, станет ли разгром в Мали смертельным ударом по ЧВК Вагнер

Туареги, покрошившие африканский легион "вагнера", намекнули на свои симпатии и связи, подняв украинский флаг. Африканский разгром "вагнеров" поставил второй крест на репутации этого формирования. Этот крест — такой же жирный, как и первый*. Но и он не станет могильным.

Сколько еще потребуется позора, чтобы окончательно похоронить "вагнер", сказать пока трудно. Дело в том, что "пригожинское дитятко" стало главной деталью современной мифологии России. Пещерное сознание россиян тут же сделало своим идеалом братство беспредельщиков-головорезов, убийц и зэков.

"Вагнер" стал подлинной национальной гордостью русских и почти религией. Все "обличения", как то отрезания голов и рук, расстрелы мирных, дробления голов кувалдами, поедания "кровавых хох**цких сердец", вырезанных у пленных, не только не скомпрометировали "братство убийц", но задрали до небес его популярность.

Как выяснилось — именно "это" русские больше всего и любят. Дети в России играют в "вагнеров", а эстрадная, литературная и научная элиты — откровенно "тащатся" от банды беспредельщиков.

Тут ничего не поделаешь: у 99% россиян паралогическое (дефектное в своих предпосылках, доказательствах, иногда в причинных соотношениях. — Ред.), первобытное сознание. В нем людоедство и удалая подлость — достоинства, а не пороки.

Дело еще и в том, что вся официальная пропаганда, за все годы войны так и не сумела склепать образ "героя". Всякие "махрютки", даже обвешанные звездами "героев России", не "зашли" и даже не запомнились.

Африканская резня, где "люди в тапках" вагнеров передушили, как курей — серьезный удар по символу и мифу. Серьезный, но еще не смертельный.

* Первым "крестом" стала неспособность банды отомстить за смерть главаря.

Источник: пост Невзорова в Telegram