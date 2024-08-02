Волонтер Мария Берлинская о ситуации на фронте

Ситуация на фронте трудная, как никогда. Россияне в очень активном наступлении. Мы ежедневно теряем значительные части территории, иногда по нескольку сел в сутки.

Когда вы видите цифру — за сутки уничтожено 1500 оккупантов, вы можете ориентировочно понять, сколько за эти же сутки погибших украинцев.

Потери сейчас в среднем 1-3, иногда 1-4.

То есть за это же время мы потеряли погибшими примерно до 500 человек.

Я пишу это не для того, чтобы пугать кого-то. Все взрослые люди.

Для того чтобы напомнить, что сейчас происходит.

Жизненно важно не потеряться в теплых информационных волнах, где можно жить в других реальностях. Развлечения, Олимпийские игры, сериалы, шоу, путешествия, etc.

Наша реальность – это сильный враг, который многотысячной армией каждый день идет нам на встречу.

И если не двигается тыл с помощью к востоку — начинает быстро двигаться фронт со смертельным огненным валом на запад.

Мы очень быстро теряем людей, невосстанавливаемый ресурс. И если мы их не сохраним теми же дронами – нужно вместо них идти тем, кто еще в тылу.

Я вижу, насколько расслаблена, летняя, отдыха в некоторых городах. И это нормально, отдыхать можно и нужно.

Но нельзя останавливаться донатить, помогать фронту. Во все благотворительные фонды падают собрания. Все волонтеры подтверждают, что сейчас собрать средства на тот же дрон гораздо труднее.

Не останавливайтесь помогать своей армии. Потому что россияне активно помогают своей. Чтобы они двигались вперед, убивать всех нас.

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Донатьте в любой Фонд, кому еще доверяете. Не обязательно именно на Дигнитасе.

Или помогайте самостоятельно. Это даже лучше, ведь это уменьшает операционную нагрузку на волонтерские фонды.

Наш сбор ниже.

И важная просьба — подписаться на наши соцсети, распространить этот пост, алгоритмы покажут сбор значительно большему количеству людей.

Плюс больше бойцов увидят, где можно бесплатно получить беспилотники и подготовку.

PS: наша фотка с Андреем о том, что в конце концов мы победим. Вопрос только цены.

И мы все можем сделать эту цену значительно ниже. А цена поражения для россиян очень высока.

Источник: пост Марии Берлинской в Facebook