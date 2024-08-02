Волонтер Марія Берлінська про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті важка, як ніколи. Росіяни в дуже активному наступі. Ми щодня втрачаємо значні частини території, іноді по кілька сіл на добу.

Коли ви бачите цифру — за добу знищено 1500 окупантів, ви можете орієнтовно зрозуміти скільки за цю ж добу загиблих українців.

Втрати зараз в середньому 1 до 3, іноді 1 до 4.

Тобто за це же час, ми втратили загиблими приблизно до 500 людей.

Я пишу це не для того, щоб когось лякати. Всі дорослі люди.

Для того, щоб нагадати, що зараз відбувається.

Життєво важливо не загубитись в теплих інформаційних хвилях — де можна жити в інших реальностях. Розваги, Олімпійські ігри, серіали, шоу, подорожі, еtc.

Наша реальність це сильний ворог, який багатотисячною армією щодня йде нам на зустріч.

І якщо не рухається тил з допомогою на схід — починає швидко рухатись фронт зі смертельним вогняним валом на захід.

Ми дуже швидко втрачаємо людей, невідновлюваний ресурс. І якщо ми їх не збережемо тими ж дронами — треба замість них йти тим, хто ще в тилу.

Я бачу, наскільки розслаблене, літнє, відпочинкове життя в деяких містах. І це нормально, відпочивати можна і треба.

Але не можна зупинятись донатити, допомогати фронту. У всіх благодійних фондів падають збори. Всі волонтери підтверджують, що зараз зібрати кошти на той же дрон значно важче.

Не зупиняйтесь допомогати своїй армії. Бо росіяни активно допомогають своїй. Щоб їхня рухалась вперед, вбивати всіх нас.

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Донатьте в будь який Фонд кому ще довіряєте. Не обов'язково саме на Дігнітас.

Або допомагайте самостійно. Це навіть краще, адже зменшує операційне навантаження на волонтерські Фонди.

Наші збори нижче.

І важливе прохання — підписатись на наші соцмережі, поширити цей пост, алгоритми тоді покажуть збори значно більшій кількості людей.

Плюс більше бійців побачать, де можна безкоштовно отримати безпілотники та підготовку.

P.S. наша фотка з Андрієм про те, що зрештою ми таки переможемо. Питання тільки ціни.

І ми всі можемо зробити цю ціну значно нижчою. А ціну поразки для росіян дуже високою.

Джерело: пост Марії Берлінської у Facebook