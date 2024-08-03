Военнослужащий Денис Гордиенко рассказал, что будет, если Украина не сможет остановить россиян

Сейчас россия выигрывает одну из важнейших битв этой войны. Нет, это не битва за Бахмут или Авдос. Это битва за мобилизацию.

Вам уже дали все. Вам дали время для окончания дел, обучения, подготовки. Вам дали право выбора подразделения, рекрутинговые центры, профессиональные учения. Но вам и этого недостаточно.

Сейчас все наблюдают за планомерным продвижением врага на востоке. И это при том, что сейчас Силы Обороны — это триста спартанцев, которые сдерживают многотысячные орды. Сдерживают благодаря мужеству. Но что будет когда россия еще больше растянет фронт?

Представим что произойдут новые вторжения с севера. На новых участках. Затем перебросят группировки войск в Приднестровье и пойдут оттуда. Нет, им не нужно для этого много людей. Достаточно ровно столько, чтобы Украина была вынуждена перебросить туда пару боевых подразделений и ослабить тем самым оборону в другом месте. И тогда все. Добрый вечер.

Фронт просядет. И россия, ровно и планомерно, волнами массированных штурмов, заберет все. Те из нас, кто выживет, будут бегать неприступными Карпатами в лучших традициях предков. Или же попросят военного убежища у ближних союзников и будут готовиться там к новой битве, к новой войне, с надеждой вернуть некогда дом. А другие, что так и не решились… Они будут обвинять союзников, нашу власть, даже нас. Как уже сейчас. Но ни в коем случае не себя. А когда придет русский ванька, он просто половину из вас убьет. Да, да, именно убьет. Вероятно вместе с семьями, потому что нужно освободить место для его семьи. Местные власти тоже вероятно убьют или репрессируют, так как после окончательной полной оккупации уже не потребуются местные гауляйтеры. Они поставят свою власть. Жесткую и бескомпромиссную к новым рабам.

Надоело просить вас подумать над этим. Это уже не условный вариант развития событий, а суровая реальность ближайшего будущего.

Опомнитесь пока не поздно. Присоединяйтесь к нам. Слава Украине!!!

Источник: пост Гордиенко в Facebook.