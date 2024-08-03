Військовослужбовець Денис Гордієнко розповів, що буде, якщо Україна не зможе зупинити росіян

Наразі росія виграє одну з найважливіших битв цієї війни. Ні, це не битва за Бахмут чи Авдос. Це битва за мобілізацію.

Вам вже дали все. Вам дали час для закінчення справ, навчання, підготовки.Вам дали право вибору підрозділу, рекрутингові центри, професійні навчання. Але вам і цього недостатньо.

Зараз всі спостерігають за планомірним просуненням ворога на сході. І це при тому, що наразі Сили Оборони — це триста спартанців, які стримують багатотисячні орди. Стримують завдяки мужності. Але що буде коли росія ще більше розтягне фронт?

Уявімо що відбудуться нові вторгнення з півночі. На нових ділянках. Потім перекинуть угрупування військ в Придністров'я і підуть звідти. Ні, їм не треба для цього багато людей. Достатньо рівно стільки, щоб Україна була змушена перекинути туди пару бойових підрозділів і послабити тим самим оборону в іншому місці. І тоді все. Добрий вечір.

Фронт просяде. І росія, так само планомірно, хвилями масованих штурмів, забере все. Ті з нас хто виживе, будуть бігати неприступними Карпатами в кращих традиціях предків. Або ж попросять військового прихистку в ближніх союзників і будуть готуватись там до нової битви, до нової війни, з надією повернути колись домівку. А інші, ті що так і не наважились…Вони будуть звинувачувати союзників, нашу владу, навіть нас. Як вже зараз. Але в жодному разі не себе. А коли прийде руський ванька, він просто половину з вас вб'є. Так, так, саме вб'є. Ймовірно разом із сім'ями, бо треба звільнити місце для його сім'ї. Місцеву владу теж ймовірно вб'ють, або репресують, бо після остаточної повної окупації вже не будуть потрібні місцеві гауляйтери. Вони поставлять свою владу. Жорстку і безкомпромісну до нових рабів.

Набридло просити вас подумати над цим. Це вже не уявний варіант розвитку подій, а сувора реальність найближчого майбутнього.

Схаменіться поки не пізно. Долучайтесь до нас. Слава Україні!!!

Джерело: пост Гордієнка у Facebook.