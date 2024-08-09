Украинский журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов о попытке российского диктатора устроить маленькую победоносную войну

Значит, ты — местный царь, а эти по бокам — твои боеголовки. Бывает два типа боеголовок — большие, храбрые боеголовки, а бывают маленькие российские боеголовочки. Каждый царь всегда стоит и зорко озирается, только мозгов у него нет, и как почует маленькую победоносную войну, так сразу оживляется.

И вот ты решил, что здесь пахнет старой доброй маленькой победоносной войной и приволок с собой свои российские боеголовочки, чтобы повеселиться. Но ты немного перепутал — никакой маленькой победоносной войной тут даже и не пахнет, сейчас ты пожалеешь о том, что не родился Медведевым!

Как и положено российскому царю — ты не разбираешься в ситуации, а теперь ты начинаешь сморщиваться, и твои боеголовочки начинают сморщиваться вместе с тобой — и это потому, что на боку твоих ракет написано — СДЕЛАНО В КОСТРОМЕ, а на боку моих танков нарисованы железные кресты — и ловить тебе здесь нечего вместе с твоими боеголовками. А теперь — сваливай отсюда со своей мамочкой!

Источник: пост Трегубова в Facebook

Стоит отметить, что под своим постом Трегубов разместил скриншот сообщения российского "военкора" Егора Гузенко с позывным "Тринадцатый". В нем российский пропагандист комментирует операцию ВСУ в Курской области.