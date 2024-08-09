Український журналіст, військовослужбовець та політичний діяч Віктор Трегубов про спробу російського диктатора влаштувати маленьку переможну війну

Значить, ти — місцевий цар, а ці з обох боків — твої боєголовки. Буває два типи боєголовок — великі, хоробрі боєголовки, а бувають маленькі російські боєголовки. Кожен цар завжди стоїть і пильно озирається, тільки мізків у нього немає, і як почує маленьку переможну війну, так одразу пожвавлюється.

І ось ти вирішив, що тут пахне старою доброю маленькою переможною війною і приволік із собою свої російські боєголовочки, щоб повеселитися. Але ти трохи переплутав — ніякою маленькою переможною війною тут навіть і не пахне, зараз ти пошкодуєш про те, що не народився Медведєвим!

Як і належить російському цареві — ти не розумієшся на ситуації, а тепер ти починаєш зморщуватися, і твої боєголовочки починають зморщуватися разом з тобою — і це тому, що на боці твоїх ракет написано — ЗРОБЛЕНО В КОСТРОМІ, а на боці моїх танків намальовані залізні хрести — і ловити тобі тут нема чого разом із твоїми боєголовками. А тепер — звалюй звідси зі своєю матусею!

Джерело: пост Трегубова у Facebook

Варто зазначити, що під своїм постом Трегубов розмістив скріншот повідомлення російського "воєнкора" Єгора Гузенка з позивним "Тринадцятий". У ньому російський пропагандист коментує операцію ЗСУ у Курській області.