Советник по политическому маркетингу и коммуникациям Дария Чепак — о решении кадровой проблемы в Украине

Все без исключения компании, которым я помогаю, всерьез обеспокоены кадровым вопросом. Не просто развитием бренда работодателя, как это было раньше, – то есть и этим тоже, но сейчас все по-другому. Дефицит кадров приобретает все большие масштабы, и бизнес вполне сознательно говорит о приближающейся катастрофе.

Маркетологи и социологи называют разные цифры тех, кто уже почувствовал нехватку кадров, – от 26% до 53%, то есть как минимум – каждый четвертый, максимум – каждый второй. Эксперты предлагают рецепты привлечения новых рабочих рук разной степени экзотичности: от задействования роботов или ИИ до возвращения наших из-за границы и привлечения иностранцев. Но реальные рецепты, как обычно, прописывает сама жизнь.

Мой товарищ, который руководит компанией по рекрутингу, говорит, что женщины и пенсионеры имеют больше шансов сегодня получить работу, чем мужчины призывного возраста. И если о женском лидерстве, которое сегодня имеет шанс проявиться в Украине в небывалых масштабах, пишут многие, то о привлечении пожилых людей почти не говорят. А зря.

Центр Разумкова опубликовал социологическое исследование, в котором исследовал преимущества работников постарше (55+). Большинство опрошенных считают, что старшие имеют не только больший профессиональный опыт и практические навыки, готовность к наставничеству (75%), но и меньшие амбиции и не гонятся за карьерой (73%), соглашаются на меньшую зарплату (61%). Более половины опрошенных отмечают, что у работников старшего возраста меньше сил и меньшая производительность (58%), поэтому им лучше предлагать неполную неделю или гибкий график (70%). Из барьеров для старших людей характерны невосприятие новаций, ограниченные навыки в сфере передовых, цифровых технологий, худшие знания иностранных языков (50% опрошенных), а также незаинтересованность перспективами развития бизнеса (40%). Вместе с тем 54% считают, что для людей пенсионного возраста является целесообразным повышение квалификации или получение новой специальности.

Безусловно, привлечение старших людей к работе – это вопрос не только коммерческий, но и социальный. Повышение цен, экономические спады и другие последствия военных действий вряд ли приведут к улучшению жизни украинцев, которые надеются только на пенсию. Так что возможность получить работу парт-тайм может стать неплохой возможностью заработать.

Конечно, для этого нужна большая кампания, которая будет предусматривать и переквалификацию, и привлечение старших к курсам, и возможности для бизнеса, который возьмет на работу старших. А еще – знакомство с примерами привлечения пожилых людей в других странах. Например, в Японии, где это вполне обычное дело, хотя причины у нас разные.

В Японии основная причина возвращения пенсионеров на работу – быстрое старение населения. Количества трудоспособных граждан мало для того, чтобы прокормить страну, поэтому экономику спасают старшие. Конечно, это создает некоторые вопросы в сервисе и не только те, о которых подозревают опрошенные Центром Разумкова украинцы. Одно из самых неожиданных впечатлений моих знакомых от недавнего посещения Токио – это приятный пожилой парковщик, который оформлял им документ 25 минут, и при этом вся очередь, ожидая, не сказала ни слова о скорости. Собственно, как и мои знакомые. Напротив, они делятся этой историей как кейсом о том, что можно потерпеть ради социализации приятного пожилого человека. Уверена, что для японского общества эти 25 минут – еще и часть общественного договора о том, что экономика должна работать.

Чем не пример для Украины?