Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр – о единственном соглашении, которое возможно с российским режимом

Сейчас удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение.

Соглашение между всеми соседями России о разделе ее территории. Все страны, в которых это конченое образование в разные эпохи отбирало земли, грабило и убивало людей, должны вернуть свое и заставить рашку расплатиться за преступления.

Зайти, отрезать куски и присоединить к себе. И забыть о том, что россия в ее нынешнем виде когда-то существовала. Мы показали, что все возможно. А вместе этот источник постоянной опасности для всего мира уничтожить было бы гораздо легче.

В дополнение — видео моего собрата Георгия Купарашвили с важным посланием кацапам.