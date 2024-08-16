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Сейчас удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение - Максим Жорин

Автор
Максим Жорин Максим Жорин
Дата публикации
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Автор
Максим Жорин Новость обновлена 16 августа 2024, 01:09
Максим Жорин. Фото Коллаж "Телеграф"

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр – о единственном соглашении, которое возможно с российским режимом

Сейчас удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение.

Соглашение между всеми соседями России о разделе ее территории. Все страны, в которых это конченое образование в разные эпохи отбирало земли, грабило и убивало людей, должны вернуть свое и заставить рашку расплатиться за преступления.

Зайти, отрезать куски и присоединить к себе. И забыть о том, что россия в ее нынешнем виде когда-то существовала. Мы показали, что все возможно. А вместе этот источник постоянной опасности для всего мира уничтожить было бы гораздо легче.

В дополнение — видео моего собрата Георгия Купарашвили с важным посланием кацапам.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Максим Жорин