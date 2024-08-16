Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр – про єдину угоду, яка можлива з російським режимом

Зараз вдалий час для того, щоб підписати справжню мирну угоду.

Угоду між усіма сусідами рф про розділення її території. Всі країни, у яких це кончене утворення в різні епохи забирало землі, грабувало і вбивало людей, мають повернути своє та змусити рашку розплатитись за злочини.

Зайти, відрізати шматки та офіційно приєднати до себе. І забути про те, що росія в її нинішньому вигляді колись існувала. Ми показали, що все можливо. А разом це джерело постійної небезпеки для всього світу знищити було б набагато легше.

У доповнення — відео мого побратима Георгія Купарашвілі з важливим посланням кацапам.