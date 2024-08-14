"Подозреваемый - Владимир З.": Германия выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Северных потоков"

Ордер был выдан в июне после журналистского расследования

Немецкая прокуратура выдала первый ордер на арест по делу о взрывах на "Северном потоке". Разыскиваемый человек — украинец.

Об этом сообщают немецкие издания ARDS, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit. По их информации, подозреваемым является некий инструктор по дайвингу по имени Владимир З, который недавно находился в Польше. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми. Они якобы могли участвовать в подрыве, возможно, как водолазы, которые прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

Отмечается, что ордер был выдан в июне после журналистского расследования вышеуказанных изданий. Сообщается, что в июне немецкая прокуратура обратилась к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого удастся арестовать. Немецкие следователи предположили, что Владимир З. в последний раз жил в городе к западу от Варшавы, но недавно скрылся. Неясно, вернулся ли он сейчас в Украину. Сам Владимир был удивлен обвинением и отрицает свою причастность к взрывам на "Северном потоке".

Утверждается, что польская сторона не ответила на запрос Германии о юридической помощи.

"Неизвестно, почему польские власти не арестовали Владимира З. Согласно общим правилам Европейского ордера на арест, который Германия и Польша считают обязательным, арест ожидался в течение 60 дней без дальнейшего рассмотрения Польшей. Сейчас срок истек", — говорится в материале.

Расследование не выявило прямых связей с украинскими военными или спецслужбами у подозреваемого, которого сейчас разыскивают по ордеру на арест.

Стоит отметить, что в украинском обществе уже успели отреагировать на новость об ордере на арест Владимира З. Некоторые информацию восприняли с иронией.

Напомним, что газопроводы из России "Северный поток", проходят через Балтийское море в Германию. Обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" буди повреждены взрывами в 2022 году. В этом же году Германия, Дания и Швеция начали расследование. Россия потребовала, чтобы ее представителей пригласили к участию в нем, но получила отказ на фоне подозрений, что именно российские власти стояли за атакой на газопроводы.

При этом следует отметить, что российская пропаганда в произошедшем традиционно обвиняет Украину и Запад. Вместе с тем, мы писали о том, почему к взрывам на "Северных потоках" приплели Украину. Свою версию озвучил и объяснил экс-разведчик КГБ.