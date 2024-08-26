Законопроект о повышении налогов доработали: чего теперь ждать украинцам

Первая версия документа вызвала значительный резонанс

Законопроект, которым планируется повысить налоги, доработали. В ближайшее время его должен рассмотреть Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, этот документ в первые недели сентября планируют вынести на голосование в парламенте.

Нардеп сообщил, что от старой версии законопроекта остались следующие пункты:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

⁠установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;

установление военного сбора в размере 1% для третьей группы единого налога;

⁠установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (изменена редакция).

В то же время, по его словам, в документ добавили:

⁠установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;

⁠ежемесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц.

В свою очередь глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил эту информацию. Он также подчеркнул несколько моментов в новой редакции законопроекта:

налог на добавленную стоимость не повышается;

военный сбор на предметы роскоши убрали;

1% налога из оборота исключили.

Гетманцев отметил, что этим документом будет реализована таможенная реформа и реформа БЭБ. Также, по его словам, расходы будут сокращены и введена очень жесткая и эффективная детенизация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увеличатся налоги. Если соответствующий законопроект примут, то продать или купить квартиру будет труднее, особенно если это не первое соглашение за год.