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Законопроект о повышении налогов доработали: чего теперь ждать украинцам

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Верховная Рада
Верховная Рада. Фото Коллаж "Телеграфа"

Первая версия документа вызвала значительный резонанс

Законопроект, которым планируется повысить налоги, доработали. В ближайшее время его должен рассмотреть Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, этот документ в первые недели сентября планируют вынести на голосование в парламенте.

Нардеп сообщил, что от старой версии законопроекта остались следующие пункты:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
  • ⁠установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;
  • установление военного сбора в размере 1% для третьей группы единого налога;
  • ⁠установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (изменена редакция).

В то же время, по его словам, в документ добавили:

  • ⁠установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;
  • повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;
  • ⁠ежемесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц.

В свою очередь глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил эту информацию. Он также подчеркнул несколько моментов в новой редакции законопроекта:

  • налог на добавленную стоимость не повышается;
  • военный сбор на предметы роскоши убрали;
  • 1% налога из оборота исключили.

Гетманцев отметил, что этим документом будет реализована таможенная реформа и реформа БЭБ. Также, по его словам, расходы будут сокращены и введена очень жесткая и эффективная детенизация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увеличатся налоги. Если соответствующий законопроект примут, то продать или купить квартиру будет труднее, особенно если это не первое соглашение за год.

Теги:
#Верховная Рада #НДС #Налоги