Под "прицелом" не только доходы: когда налоговая начнет автоматически отслеживать счета украинцев за границей

Обмен информацией будет осуществляться в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS

Уже с этой осени налоговая начнет автоматически получать данные о банковских счетах украинских граждан за границей. Теперь они будут проходить без необходимости отдельных запросов.

Об этом пишет OBOZREVATEL. Дело в том, что с осени Украина присоединяется к международной системе автоматического обмена финансовой информацией. Это означает, что ГНСУ будет получать данные о состоянии банковских счетов украинских граждан за границей без необходимости делать специальные запросы или сообщать владельцам счетов.

По данным журналистов, служба начнет получать от налоговых органов других стран информацию о финансовых счетах украинских резидентов уже с 30 сентября.

"Этот обмен информацией будет осуществляться в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS, устанавливающим правила сбора и передачи информации о финансовых счетах. Украина, как и многие другие страны, обязалась собирать данные от финансовых учреждений и ежегодно делиться ими с другими юрисдикциями-партнерами", — говорится в сообщении.

Сообщается, что автоматический обмен информацией предоставит украинской налоговой службе доступ к широкому спектру данных о финансовых счетах украинцев за рубежом, включая информацию о доходах, деятельности компаний, количестве работников и т.п. Обмен данными будет производиться на ежегодной основе, с учетом информации за предыдущий календарный год. Первый обмен для Украины будет осуществлен до 30 сентября 2024 года и будет охватывать период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр финансов объяснил, почему в Украине снова вырастут налоги.