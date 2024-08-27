Военный обозреватель Александр Коваленко пояснил, что происходит на Покровском направлении

Первый штурмовые подразделения РОВ вышли к железнодорожной станции в Новогродовке. Следующий этап — терриконы шахты "Новогродовская". А за ними… А за ними Покровск, в 10 км по прямой.

Напомню, что это крайний рубеж, где можно остановить противника и я о нём неоднократно упоминал в контексте схожего, но природного происхождения рубежа в Гродовке по речке Журавка.

Между тем, город, который бы мог держать оборону несколько месяцев, по всей видимости, будет полностью взят под контроль РОВ в течение следующих суток. Первые штурмовые действия на окраинах Новогродовки начались 21 августа. Углубление по "железке" за неполную неделю у РОВ составило 3,5 км.

Отмечу, что штурмовые действия в районе железной дороги противнику всегда давались тяжело и эта искусственная преграда сопоставима с природными, наподобие рек и водоемов. Но, только не в этот раз.

И дело не в том, что Новогродовку штурмуют отборные спецы РОВ, ничего подобного. И проблема не в наших воинах, которые держат там позиции настолько, насколько это возможно. Проблема иного характера, о которой, все громче начинают говорить те, кто в отличие от меня, гражданского лица, имеет на это больше прав.

Главное — прислушиваться. Однако потеря Новогродовки в нынешних реалиях это не вариативность, а неизбежный факт.

Источник: пост Коваленко в Telegram