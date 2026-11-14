Старый шкаф получил вторую жизнь: украинка показала бюджетный способ обновить мебель (видео)

Всего два дня понадобилось девушке, чтобы превратить старый шкаф в стильную современную мебель

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Украинка решила дать вторую жизнь старому шкафу, который остался в ее доме от предыдущих владельцев. Вместо того чтобы покупать новую мебель, девушка собственноручно превратила ее в современный открытый книжный шкаф.

Процессом ремонта автор поделилась в видео в социальных сетях. Она показала все этапы работы, рассказала о неудачных экспериментах с инструментами и объяснила, почему для него этот шкаф имеет особую ценность.

По словам девушки, у нее накопилось много книг, которые уже некуда было складывать. Поэтому она решила использовать оставшуюся в доме мебель от предыдущих владельцев.

"Зачем добру пропадать, если можно из этого шкафа сделать себе книжную полку", — объяснила украинка.

Старый шкаф

Сначала она попросила мужа снять дверцы, ведь планировала сделать открытые полки. Затем мебель вынесли во двор, где девушка начала готовить ее к обновлению.

Ремонт не обошелся без курьезов

Сначала автор видео тщательно протерла все поверхности обезжиривателем, а затем слегка отшлифовала их наждачной бумагой. Неровности и небольшие отверстия она замазала шпатлевкой, после высыхания которой снова прошлась шлифоваочной бумагой.

Девушка протерла все поверхности обезжиривателем

Девушка призналась, что раньше не занималась реставрацией мебели, поэтому во время работы пользовалась советами ChatGPT.

Впрочем, без неприятных сюрпризов не обошлось. Во время работы у нее упал телефон и разбился экран. А потом не выдержал и поролоновый валик, который буквально развалился в руках во время нанесения грунтовки.

"Интернет мне посоветовал наносить грунтовку именно поролоновым валиком, но через пять минут он просто развалился в руках", — рассказала авторка.

После грунтования пришлось отложить покраску до следующего дня, поскольку средству потребовалось время для высыхания.

Девушка советует работать с поролоновым валиком.

Красила шкаф в два слоя

На следующий день девушка принялась за покраску. Сначала попыталась работать поролоновым валиком, но впоследствии заменила его на ворсовый, а для труднодоступных мест использовала маленькую кисточку.

Поскольку шкаф был темным, украинка решила наносить краску в два слоя. Работа оказалась физически непростой: валик быстро набирал краску и становился тяжелым.

"Я считаю, что на фитнес сегодня можно не идти, потому что руки я уже так хорошенько качнула", — пошутила она.

Особенно сложно было окрашивать нижние полки. Чтобы добраться до всех поверхностей, девушке приходилось работать на корточках.

Первый слой краски

Почему не захотела покупать новую мебель

После нанесения второго слоя шкаф уже выглядел совсем иным. Автор призналась, что для идеального результата, возможно, понадобился бы еще один слой краски, однако на тот момент материал закончился, а вместе с ним и силы.

Обновленный шкаф

В то же время девушка объяснила, что не жалеет о потраченном времени.

"Возможно, кто-то считает, что выгоднее купить новый шкаф, но для меня гораздо более ценна такая вещь, в которую я вложила всю душу и очень много сил и энергии", — поделилась она.

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